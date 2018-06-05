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Начальник отдела призыва Слуцкого военкомата рассказал об уклонистах, здоровье парней, эгоизме и дедовщине

06.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Начальник отдела призыва Слуцкого военкомата рассказал об&nbsp;уклонистах, здоровье парней, эгоизме и&nbsp;дедовщине
Фото: Елена Бадьина
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В Беларуси закончился весенний призыв. По какой причине медкомиссия отсеяла треть призывников, почему случчане «косят» от армии и как выдержать давление «дедов»? Об этом рассказал Денис Богданович, начальник отдела призыва Слуцкого военкомата.

1. Как пытаются уклониться от армии?

За последние три года в Слуцком районе было три случая, когда молодые люди попытались избежать службы в армии.

Один из призывников прошёл на медкомиссии нескольких специалистов, а потом спрятал своё личное дело между столами в учебном классе и ушёл.

На следующий день уехал в Россию. Материалы на него мы передали в прокуратуру, потом был объявлен розыск по линии РОВД. Через полгода его задержали. Парень отсидел три месяца в тюрьме, ещё год дали на погашение судимости, а потом всё равно призвали в армию.

Пик «уклонистов» пришёлся на 2013 год, когда на призывников завели пять уголовных дел.

2. Что будет, если не пришёл по повестке?

Если призывник не является по повестке, в течение пяти дней мы сами уточняем причину. Если она уважительная — болезнь, похороны, то это принимаем во внимание и не наказываем, выдаём повестку повторно.

В других случаях за уклонение от призыва или симуляцию болезни предусмот­рено лишение свободы от двух до пяти лет.

3. О здоровье призывников

В этом году из 150 человек, подлежащих призыву, 50 призывников были признаны годными, 65 — негодными, остальные отправлены на обследование или лечение.

Чаще всего молодые люди страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями костно-мышечной системы и нервно-психическими заболеваниями.

4. Как гаджеты влияют на призывников

В последнее время причиной медицинского отвода всё чаще становится диагноз «акцентуация личностных черт с нарушением эмоционального поведения» (проявляется: эгоцентризм, перепады настроения, замкнутость, скрытность, себялюбие, впечатлительность — Прим. редакции).

Возросшее число нервно-психических заболеваний, думаю, связано с пристрастием к компьютеру и гаджетам. Был случай, когда призывник через неделю после отправки в часть впал в состояние, близкое к абстинентному синдрому. Как выяснили специалисты, до армии он часами сидел в компьютере и, лишившись этой привычки, заболел.

5. Почему годные в армию не подходят в МЧС или МВД

Не все молодые люди, прошедшие комиссию у нас, признаются годными в МЧС и МВД. Для службы там предъявляются более жёсткие требования. В МЧС нужно идеальное здоровье, в МВД допускаются незначительные ограничения. Призывник может быть годен в транспортные и инженерные войска, но не годен в спецназ.

6. О том, как эгоизм мешает служить

Современным молодым людям часто мешает служить эгоизм. Они слишком привыкли следовать своему «я хочу — я не хочу», поэтому к жизни в коллективе с едиными требованиями, дисциплине привыкнуть им психологически очень трудно.

Если каждый день просыпаться с мыслью «Снова подъём, снова бежать, снова зарядка», то жизнь покажется невыносимой. Некоторые с трудом привыкают к чисто мужскому коллективу, где порой есть и резкость, и грубость — это нередко провоцирует неуставные взаимоотношения.

7. Что делать, если старослужащий ведёт себя не по уставу

Неуставным взаимоотношениям можно противостоять. Если, например, старослужащий требует почистить ему обувь, новобранцу надо найти в себе смелось и ответить: «Требование незаконно, выполнять не буду!».

Преодолеть себя трудно, но дальше будет легче. Если ситуация не разрешается, нужно обратиться к вышестоящему командиру.

Я всем призывникам даю номер своего мобильного, если нужна помощь, то я всегда на связи.

Ранее: «Главное — не подвести товарища». Случчанин рассказал о службе в армии. Случчанин Илья служил в армии с 2014 по 2016 год в 3-й отдельной Краснознамённой бригаде специального назначения. Он пошёл в армию с желанием не просто отбыть срок, а вынести максимальную пользу для себя. Илья рассказал «Кур'еру», как попал в спецназ, какие трудности преодолел и как рождается армейское братство.

 
 
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