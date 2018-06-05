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Начальник отдела призыва Слуцкого военкомата рассказал об уклонистах, здоровье парней, эгоизме и дедовщине
06.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
В Беларуси закончился весенний призыв. По какой причине медкомиссия отсеяла треть призывников, почему случчане «косят» от армии и как выдержать давление «дедов»? Об этом рассказал Денис Богданович, начальник отдела призыва Слуцкого военкомата.
1. Как пытаются уклониться от армии?
За последние три года в Слуцком районе было три случая, когда молодые люди попытались избежать службы в армии.
Один из призывников прошёл на медкомиссии нескольких специалистов, а потом спрятал своё личное дело между столами в учебном классе и ушёл.
На следующий день уехал в Россию. Материалы на него мы передали в прокуратуру, потом был объявлен розыск по линии РОВД. Через полгода его задержали. Парень отсидел три месяца в тюрьме, ещё год дали на погашение судимости, а потом всё равно призвали в армию.
Пик «уклонистов» пришёлся на 2013 год, когда на призывников завели пять уголовных дел.
2. Что будет, если не пришёл по повестке?
Если призывник не является по повестке, в течение пяти дней мы сами уточняем причину. Если она уважительная — болезнь, похороны, то это принимаем во внимание и не наказываем, выдаём повестку повторно.
В других случаях за уклонение от призыва или симуляцию болезни предусмотрено лишение свободы от двух до пяти лет.
3. О здоровье призывников
В этом году из 150 человек, подлежащих призыву, 50 призывников были признаны годными, 65 — негодными, остальные отправлены на обследование или лечение.
Чаще всего молодые люди страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями костно-мышечной системы и нервно-психическими заболеваниями.
4. Как гаджеты влияют на призывников
В последнее время причиной медицинского отвода всё чаще становится диагноз «акцентуация личностных черт с нарушением эмоционального поведения» (проявляется: эгоцентризм, перепады настроения, замкнутость, скрытность, себялюбие, впечатлительность — Прим. редакции).
Возросшее число нервно-психических заболеваний, думаю, связано с пристрастием к компьютеру и гаджетам. Был случай, когда призывник через неделю после отправки в часть впал в состояние, близкое к абстинентному синдрому. Как выяснили специалисты, до армии он часами сидел в компьютере и, лишившись этой привычки, заболел.
5. Почему годные в армию не подходят в МЧС или МВД
Не все молодые люди, прошедшие комиссию у нас, признаются годными в МЧС и МВД. Для службы там предъявляются более жёсткие требования. В МЧС нужно идеальное здоровье, в МВД допускаются незначительные ограничения. Призывник может быть годен в транспортные и инженерные войска, но не годен в спецназ.
6. О том, как эгоизм мешает служить
Современным молодым людям часто мешает служить эгоизм. Они слишком привыкли следовать своему «я хочу — я не хочу», поэтому к жизни в коллективе с едиными требованиями, дисциплине привыкнуть им психологически очень трудно.
Если каждый день просыпаться с мыслью «Снова подъём, снова бежать, снова зарядка», то жизнь покажется невыносимой. Некоторые с трудом привыкают к чисто мужскому коллективу, где порой есть и резкость, и грубость — это нередко провоцирует неуставные взаимоотношения.
7. Что делать, если старослужащий ведёт себя не по уставу
Неуставным взаимоотношениям можно противостоять. Если, например, старослужащий требует почистить ему обувь, новобранцу надо найти в себе смелось и ответить: «Требование незаконно, выполнять не буду!».
Преодолеть себя трудно, но дальше будет легче. Если ситуация не разрешается, нужно обратиться к вышестоящему командиру.
Я всем призывникам даю номер своего мобильного, если нужна помощь, то я всегда на связи.
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Начальник отдела призыва Слуцкого военкомата рассказал об уклонистах, здоровье парней, эгоизме и дедовщине
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