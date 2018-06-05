Под Минском открылась сельскохозяйственная выставка «Белагро»

Одна из крупнейших сельскохозяйственных выставок в СНГ – «Белагро» – открылась под Минском. На нее приехали представители порядка 500 компаний из трех десятков стран, передает телеканал «МИР 24».

Достижения в области машиностроения, животноводства и растениеводства представлены на двух с половиной гектарах. Свои товары выставляют как белорусские компании, так и зарубежные производители.

«Белагро» стала еще и площадкой для деловых переговоров. Экспозицию уже посмотрели чиновники и бизнесмены Вологодской области России, которые вместе с губернатором Олегом Кувшинниковым находятся с визитом в Беларуси.

«Здесь точно собрана конкурентоспособная продукция, техника, технологии мирового уровня. И наша делегация, которая насчитывает более 40-ка человек. И органы государственной исполнительной власти, и органы местного самоуправления, общественные организации, торгово-промышленная палата, бизнес. Мы по всем направлениям нашего сотрудничества сюда приехали», – отметил он.

Затронули на полях форума и тему поставок белорусской молочной продукции в Россию, в том числе очередной запрет Россельхознадзора.

Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц назвал действия российского ведомства необоснованными. По его словам, для ведомства ограничения стали неожиданностью.

«Мы каждый год подписываем продовольственный баланс, определяем объемы поставок молочной и мясной продукции и стараемся их выполнять самым достойным образом. Беларусь поставляет российским потребителям достаточно качественный продукт, именно тот продукт, которым питаются жители Республики Беларусь и гости нашей страны. Идет усиленный лабораторный контроль на всех этапах – от производства сырья до отгрузки продукции», – рассказал белорусский министр.

Напомним, что Россельхознадзор с 6 июня вводит временные ограничения на поставку некоторых видов белорусской молочной продукции в таре больше 2,5 литров.