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Лукашенко предложил Вологодской области создать совместные предприятия

06.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь и Вологодская область могут разработать новые совместные производства в интересах всей России. Об заявил во вторник, 5 июня, президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Олегом Кувшинниковым, сообщает пресс-служба белорусского лидера. 

«Мы готовы вместе работать, только так, чтобы и вы были заинтересованы в этом. Думаю, у нас хороший опыт. Мы можем создать не только совместные предприятия, но и с нуля разработать производства, которые нужны будут не только на Вологодчине, но во всей России, в Беларуси», – приводит пресс-служба слова Лукашенко. 

В свою очередь Кувшинников со своей стороны рассказал, что у региона есть пакет предложений, которые обсуждаются с крупнейшими белорусскими предприятиями.  

«Идут переговоры. Мы продвинулись очень далеко по созданию проекта «Союзный трактор». На сегодняшний день в Вологодской области выпущено более 6,5 тысяч совместно произведенных тракторов. Сейчас в России каждый третий колесный трактор производится именно в Череповце, это совместное предприятие», – подчеркнул губернатор.



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Президент Беларуси встретился с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. Стороны обсудили различные вопросы.
 
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