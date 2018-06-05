Лукашенко предложил Вологодской области создать совместные предприятия

Беларусь и Вологодская область могут разработать новые совместные производства в интересах всей России. Об заявил во вторник, 5 июня, президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Олегом Кувшинниковым, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Мы готовы вместе работать, только так, чтобы и вы были заинтересованы в этом. Думаю, у нас хороший опыт. Мы можем создать не только совместные предприятия, но и с нуля разработать производства, которые нужны будут не только на Вологодчине, но во всей России, в Беларуси», – приводит пресс-служба слова Лукашенко.

В свою очередь Кувшинников со своей стороны рассказал, что у региона есть пакет предложений, которые обсуждаются с крупнейшими белорусскими предприятиями.

«Идут переговоры. Мы продвинулись очень далеко по созданию проекта «Союзный трактор». На сегодняшний день в Вологодской области выпущено более 6,5 тысяч совместно произведенных тракторов. Сейчас в России каждый третий колесный трактор производится именно в Череповце, это совместное предприятие», – подчеркнул губернатор.