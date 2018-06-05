|
В волковысской санстанции новый главврач
06.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
С 1 июня у ГУ «Волковысский зональный центр гигиены и эпидемиологии» главный государственный санитарный врач. Им стал Максим Васильевич Жукович, 1984 года рождения, образование высшее.
Жукович окончил Белорусский государственный медицинский университет по специальности медико-профилактическое дело. До назначения работал главным государственным санитарным врачом Свислочского района.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 июня у ГУ «Волковысский зональный центр гигиены и эпидемиологии» главный государственный санитарный врач. Им стал Максим Васильевич...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)