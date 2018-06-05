Что нужно делать, чтобы в белорусской экономике начался рост?





Эксперты уверены, чтобы белорусская экономика успешно развивалась, руководство страны должно сконцентрироваться на решении задач, связанных с реструктуризацией госсектора, пенсионной реформой и инвестиционной привлекательностью Беларуси.

Сегодня руководство страны настроено ускорить темпы развития экономики, также мы видим, что госорганы пытаются работать с бизнесом, вышел декрет о поддержке предпринимательства.

При этом бизнес по-прежнему недоволен неравными условиями конкуренции для частных и государственных компаний. Не предприняты до сих пор и решительные шаги в направлении реформирования сектора госпредприятий.

Так, судя по результатам последних опросов бизнес-сообщества, сегодня в восприятии бизнесменов существенными являются такие проблемы как неравные условия деятельности частных предприятий по сравнению с государственными и судебная система, отметил во время Форума финансовых директоров гендиректор Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко,

В свою очередь эксперт напомнил о том, как изменилось за 20 лет отношение населения к самому бизнесу.

«В 2005 году впервые при опросе населения, большинство отметило, что частный бизнес – это «хорошие люди». В 90-е годы бизнес таковым не считали, скорее наоборот, предпринимателям ставилось в упрек, что они ничего не производят, а зарабатывают деньги на спекуляциях», – рассказал он.

Рассуждая о бизнесе в Беларуси в 90-е годы, Павел Данейко отметил, что в то время самыми успешными были экспортоориентированные производственные компании.

«Все финансовые кризисы для таких компаний были поддержкой, а не угрозой. 40% инфляции и постоянные девальвации для экспортера – это дотация. Чем был обоснован тогда успех белорусской продукции на российском и украинском рынке? Почти европейское качество при китайской цене. Все продавалось без каких либо затрат на маркетинг. Отсутствие кредитов компенсировалось инфляцией, которая позволяла иметь высокую маржу на экспортных операциях», – рассказал он.

То есть модель успешного бизнеса в 90-е годы, по мнению эксперта, это тотальная экспортная ориентация, минимальная связь с государством и минимальная публичность.

Главные проблемы белорусской экономики

Однако, делая прогнозы относительно будущего белорусского бизнеса и всей экономики, эксперты считают, нужно обратить внимание на ряд факторов.

Так, к примеру, по-прежнему остается высокой на экономику страны долговая нагрузка.

Министр финансов, выступая в парламенте еще в декабре 2017 года, не исключил, что к концу 2018 года госдолг Беларуси может увеличиться до 44,5% к ВВП.

По словам Павла Данейко, сегодня Беларусь находится «на грани нормальности» госдолга. И удержать этот показатель под контролем довольно сложно, потому что на способность обслуживать данный госдолг влияет несколько факторов.

«Первое – это цена на нефть: чем она выше, тем больше возможностей у нас для обслуживания госдолга. Вторая важная проблема – это пенсионный фонд, который ежегодно пополняется, в том числе, за счет дотаций госбюджета. Ну и третьим фактором является задолженность госкомпаний. Грандиозная идея модернизации с треском провалилась, и на сегодняшний день мы расплачиваемся за эту кампанию тем, что государственный долг нарастает», – констатировал эксперт.

По мнению Данейко, у руководства страны уже созрело понимание, что без решения этой проблемы невозможно восстановить динамику роста экономики.

Эксперт также считает, что в ближайшем будущем вполне возможно будет начат процесс реструктуризации госсектора.

«Я здесь не говорю о приватизации, поскольку это тяжелый и длительный процесс. Есть много вопросов касательно того, как надо делать приватизацию: тут речь идет и о соотношении национального бизнеса с привлеченным, о структуре приватизации и темпах перехода к ней. Но в принципе, если уже стартовать, то можно в течение 3-5 лет привести госсектор в какой-то порядок», – заметил Павел Данейко.

Эксперт полагает, что если политика государства будет сфокусирована на решении таких задач, как реструктуризация государственного сектора экономики, пенсионная реформа и привлекательная инвестиционная политика, то Беларусь получит достаточно оптимистичное будущее.