ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что нужно делать, чтобы в белорусской экономике начался рост?

06.06.2018 06:57 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Что нужно делать, чтобы в белорусской экономике начался рост?

Эксперты уверены, чтобы белорусская экономика успешно развивалась, руководство страны должно сконцентрироваться на решении задач, связанных с реструктуризацией госсектора, пенсионной реформой и инвестиционной привлекательностью Беларуси.

Сегодня руководство страны настроено ускорить темпы развития экономики, также мы видим, что госорганы пытаются работать с бизнесом, вышел декрет о поддержке предпринимательства.

При этом бизнес по-прежнему недоволен неравными условиями конкуренции для частных и государственных компаний. Не предприняты до сих пор и решительные шаги в направлении реформирования сектора госпредприятий. 

Так, судя по результатам последних опросов бизнес-сообщества, сегодня в восприятии бизнесменов существенными являются такие проблемы как неравные условия деятельности частных предприятий по сравнению с государственными и судебная система, отметил во время Форума финансовых директоров гендиректор Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко,

В свою очередь эксперт напомнил о том, как изменилось за 20 лет отношение населения к самому бизнесу.

«В 2005 году впервые при опросе населения, большинство отметило, что частный бизнес – это «хорошие люди». В 90-е годы бизнес таковым не считали, скорее наоборот, предпринимателям ставилось в упрек, что они ничего не производят, а зарабатывают деньги на спекуляциях», – рассказал он.

Рассуждая о бизнесе в Беларуси в 90-е годы, Павел Данейко отметил, что в то время самыми успешными были экспортоориентированные производственные компании.

«Все финансовые кризисы для таких компаний были поддержкой, а не угрозой. 40% инфляции и постоянные девальвации для экспортера – это дотация. Чем был обоснован тогда успех белорусской продукции на российском и украинском рынке? Почти европейское качество при китайской цене. Все продавалось без каких либо затрат на маркетинг. Отсутствие кредитов компенсировалось инфляцией, которая позволяла иметь высокую маржу на экспортных операциях», – рассказал он.

То есть модель успешного бизнеса в 90-е годы, по мнению эксперта, это тотальная экспортная ориентация, минимальная связь с государством и минимальная публичность.

Главные проблемы белорусской экономики

Однако, делая прогнозы относительно будущего белорусского бизнеса и всей экономики, эксперты считают, нужно обратить внимание на ряд факторов.

Так, к примеру, по-прежнему остается высокой на экономику страны долговая нагрузка.

Министр финансов, выступая в парламенте еще в декабре 2017 года, не исключил, что к концу 2018 года госдолг Беларуси может увеличиться до 44,5% к ВВП.

По словам Павла Данейко, сегодня Беларусь находится «на грани нормальности» госдолга. И удержать этот показатель под контролем довольно сложно, потому что на способность обслуживать данный госдолг влияет несколько факторов.

«Первое – это цена на нефть: чем она выше, тем больше возможностей у нас для обслуживания госдолга. Вторая важная проблема – это пенсионный фонд, который  ежегодно пополняется, в том числе, за счет дотаций госбюджета. Ну и третьим фактором является задолженность госкомпаний. Грандиозная идея модернизации с треском провалилась, и на сегодняшний день мы расплачиваемся за эту кампанию тем, что государственный долг нарастает», – констатировал эксперт.

По мнению Данейко, у руководства страны уже созрело понимание, что без решения этой проблемы невозможно восстановить динамику роста экономики.

Эксперт также считает, что в ближайшем будущем вполне возможно будет начат процесс реструктуризации госсектора.

«Я здесь не говорю о приватизации, поскольку это тяжелый и длительный процесс. Есть много вопросов касательно того, как надо делать приватизацию:  тут речь идет и о соотношении национального бизнеса с привлеченным, о структуре приватизации и темпах перехода к ней. Но в принципе, если уже стартовать, то можно в течение 3-5 лет привести госсектор в какой-то порядок», – заметил Павел Данейко.

Эксперт полагает, что если политика государства будет сфокусирована на решении таких задач, как реструктуризация государственного сектора экономики, пенсионная реформа и привлекательная инвестиционная политика, то Беларусь получит достаточно оптимистичное будущее.

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты уверены, чтобы белорусская экономика успешно развивалась, руководство страны должно сконцентрироваться на решении задач, связанных с реструктуризацией...
 
Новости дня
Новости разные
 
Начальник отдела призыва Слуцкого военкомата рассказал об уклонистах, здоровье парней, эгоизме и дедовщине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Инфа-Курьер

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика