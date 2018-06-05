Плюсы и минусы ценных бумаг: можно ли ставить на банковские облигации?

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Понятно, что наиболее интересными и высоконадежными на рынке ценных бумаг являются государственные облигации Министерства финансов . Но и некоторые банковские облигации сегодня обладают такой же надежностью, как и ценные бумаги Минфина.

Основное отличие банковских облигаций от депозитов в том, что сохранность первых, в отличие от вторых, не гарантируется государством. Следовательно, возрастают риски потери накопленных средств, если банк вдруг обанкротиться.

Myfin.by подготовил небольшую сравнительную таблицу, в которой видны все плюсы и минусы валютных банковских депозитов и облигаций.

Сравнение облигаций и депозитов Критерий оценки Депозиты Облигации Досрочное снятие средств/ погашение Да, но только по отзывным вкладам Нет Минимальная сумма От 10 до 100 белорусских рублей, от 50 до 100 у.е. (в большинстве случаев) От 100 до 5000 у.е или выше Налог на проценты Есть Нет Комиссия при открытии счета/ покупке облигации Нет Да Доходность Низкая Обычно – более высокая Процентная ставка Переменная (часто) или фиксированная (редко) Фиксированная Сложность открытия счета/ покупки акции Нет Да Капитализация процентов Да (не во всех случаях) Нет Гарантии возврата денег Гарантированны государством Нет

Как видно, среди плюсов облигаций – фиксированный процент дохода, более высокая процентная ставка, чем у депозита, отсутствие налогов на проценты . Среди минусов – отсутствие гарантий возврата денег государством, комиссия за проведение брокерского обслуживания и проведение операций по счету «депо», а также отсутствие капитализации начисленных процентов .

Попробуем разобраться, какой же вид сбережений сегодня выглядит предпочтительней – облигации или депозиты.

Если выбрать облигации

На сегодняшний день банковские облигации предлагают только некоторые банки страны.

Например, Белагропромбанк сегодня реализует свои облигации для физических лиц на предъявителя сразу 2 выпусков: 219 и 220. Валюта займа – доллары, номинальная стоимость облигаций – 1 тысяча и 5 тысяч долларов соответственно для каждого из выпусков. Процентный доход по этим ценным бумагам установлен в размере 3,5% годовых.

Срок размещения облигаций – 540 календарных дней (до 5 ноября 2018). Срок обращения этих ценных бумаг составляет 750 календарных дней (15.05.2017 – 04.06.2019). Дата начала погашения (т.е. тот день, в который можно получить доход по облигации) – 04 июня 2019 года.

Отметим, что облигация Белагропромбанка может быть предъявлена к погашению любым физическим лицом без предоставления документа, удостоверяющего личность, либо иных документов (доверенность, завещательное распоряжение).

Также эти облигации имеют свободное обращение, т.е. с ними могут совершаться любые предусмотренные законодательством сделки: купля-продажа, дарение, залог и так далее.

Свои банковские облигации сегодня предлагает физическим лицам и Беларусбанк. Причем, сразу двух видов: интернет-облигации и документарные облигации.

По первым из них предусмотрен доход в 2,5% годовых (облигации 220 выпуска). Для приобретения таких интернет-облигаций необходимо быть пользователем системы «Интернет-банкинг» Беларусбанк, т.е. эти ценные бумаги можно приобрести через Интернет, причем, круглосуточно и не выходя из дома.

Дата начала продажи облигаций – 19 марта этого года, срок обращения – 2 года (по 19 марта 2020 года). Номинальная стоимость одной интернет-облигации равна 100 долларам, периодичность выплаты дохода – раз в три месяца. Купить такие облигации можно как за валюту, так и за белорусские рубли.

Кроме того, с 28 февраля 2018 Беларусбанк размещает новые 217-219 выпуски документарных облигаций для физических лиц со следующими параметрами: 217 выпуск – номинальная стоимость 1 облигации равна 1000 долларов, 218 выпуск – 3 тысячи долларов, 219 выпуск – 5 тысяч долларов.

Срок размещения – 1,5 года, срок обращения – 2 года (с 28 февраля 2018 по 29 февраля 2020 года). Ставка дохода – 2,4% годовых. Периодичность выплаты дохода – 1 раз в 6 месяцев.

В соответствии с подпунктом 1.8 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» облигации Беларусбанка выпускаются без обеспечения (в пределах размера нормативного капитала банка).

Напомним, что ставка по этим облигациям сохраняется неизменной на весь срок хранения.

Для удобства мы составили таблицу по всем названным облигациям.

Эмитент Номинал, у.е. Ставка, % годовых Срок размещения Выплата процентов Белагропромбанк 1000 5000 3,5 540 дней (15.05.2017 – 5.11.2018) 04.12.2017

04.06.2018

04.12.2018

04.06.2019 Беларусбанк 100 (интернет-облигации) 2,5 с 19.03.2018 по 19.09.2019 один раз в три месяца (даты выплаты процентного дохода: 19.06.2018, 19.09.2018, 19.12.2018, 19.03.2019, 19.06.2019, 18.09.2019, 18.12.2019, 19.03.2020) Беларусбанк 1 000 3 000 5 000 2,5 1,5 года (с 28.02.2018 по 31.08.2019) Один раз в шесть месяцев (даты начала выплаты процентного дохода: 31.08.2018, 28.02.2019, 31.08.2019, 29.02.2020)

Если выбрать депозиты

Самые выгодные валютные депозиты, как уже ранее писал Myfin.by, сегодня можно открыть под ставки в районе 2-2,5% годовых. И в основном – под переменную ставку.

Правда, депозит от Белагропромбанка «Стандарт» на срок в 3 года (или в 1110 дней) дает возможность положить свои средства под более высокую ставку в 2,7% годовых. Однако данная ставка является переменной, и, следовательно, может быть изменена банком в любое время. Такая же высокая переменная ставка в 2,7% годовых действует сегодня и в Банке Москва-Минск по вкладу «Капитальный» .

Фиксированную ставку в 2,5% годовых предлагает Банк БелВЭБ по депозиту «Престижный» сроком на 2 года.

Но здесь есть нюансы: чтобы открыть депозит, необходимо положить на счет сразу 100 тысяч долларов.

Такова сумма первоначального минимального взноса.

Такая же фиксированная ставка в 2,5% годовых первые 12 месяцев будет предоставлена и по депозиту «Альфа-Фикс» от Альфа-Банка, если положить доллары на срок в 37 или 60 месяцев. Через 12 месяцев банк вправе изменить ставку по вкладу.

В Белагропромбанке есть вклад «Максимум» , по которому первые 95 дней ставка фиксированная – 2,5%.

Валютные депозиты от Цептер Банка «Цептер Соната» и БНБ-Банка «Вклад в будущее» и «Лучшее будущее» также предлагаются под переменную ставку в 2,5% годовых. Как пояснили в Цептер Банке, ставка в 2,5% актуальна для вкладов в долларах, для евро ставка составляет 1% годовых.

Все другие валютные депозиты банков Беларуси имеют более низкую ставку, чем 2,5% годовых, причем, чаще всего она является переменной, а не фиксированной.

Вывод

Как видно, сегодня депозиты выглядят несколько хуже банковских облигаций: по ним предусмотрен не такой высокий доход, как по облигациям, где иногда можно получить и 3,5% годовых. Также, как мы уже отмечали, по ценным бумагам в валюте установлена фиксированная ставка, а не переменная, как по большинству валютных депозитов.

Правда, сохранность денег вкладчика по облигациям не гарантирована государством, т.е. вкладывать в них свои сбережения более рискованно, чем класть на депозит.

Хотя в случае с Беларусбанком или Белагропромбанком банковские гарантии можно считать такими же надежными, как и по государственным ценным бумагам, ведь эти банки являются достаточно крупными и весьма маловероятно, что они когда-нибудь обанкротятся.

С другой стороны, консервативный подход – т.е. вложение денег в депозиты – также имеет свои положительные стороны: ведь их сегодня очень просто открыть (иногда даже без посещения банковского учреждения), с депозита легко забрать свои деньги (если, конечно, вклад не безотзывный), а об их сохранности можно особенно не беспокоиться, ведь, согласно законодательству, вся сумма вклада обязательно будет возращена вкладчику даже в случае форс-мажорных обстоятельств.

В любом случае выбор, что предпочесть – облигации или депозиты – решает каждый конкретный человек. Выбор – за вами.