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От кэшбэка в тренажерке до скидок на кобылье молоко: какие бонусы дают банки любителям ЗОЖ

06.06.2018 07:00 — Разное | Tut.by  
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Здоровый образ жизни становится все популярнее. Банки не оставили без внимания желание белорусов хорошо выглядеть и быть в тонусе и то и дело выпускают банковские продукты с бонусами и скидками в фитнес-центрах, спортивных магазинах, магазинах здорового питания и так далее. FINANCE.TUT.BY выяснил стоимость таких банковских карточек и размер скидок, которые по ним возможны.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Мы посмотрели на карты различного уровня — от базового до премиального. Сразу отметим, что ряд «плюшек» положены в рамках платежных систем (Visa, MasterCard или Белкарт. Например, карты, участвующие в программе лояльности «Моцная картка», получают скидки:

  • 10% в магазинах «Адидас», «Reebok», на услуги студии коррекции фигуры «Центр Максима Мирного»;
  • 5% — в магазине Вiobeauty.by, на товары фирмы «Columbia», в магазине спортивных товаров «Fizcult», в фитнес-центре «Адреналин», в фитнес-центрах «Mega Fitness», на тренажеры и детские спортивные комплексы в центре «СпортСити», на все услуги СОК «Олимпийский», на весь ассортимент TuTaSport, и SportOK.by, ФОЦ им. П.М. Машерова;
  • 15% на абонементы «Круговые тренировки» студии фитнеса «New-life» (г. Брест).

Более подробно бонусы от каждого банка мы расписали в таблице.

Название банка, карты

Описание

Комментарии

МТБанк

MasterCard Халва Плюс

можно вернуть кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов.

На сайте halva.by в категории здоровье/спорт/отдых перечислены все учреждения, в которых можно получить скидки. Например, 4% в магазинах в Delta sport, Nike, в физкультурном комплексе «Мандарин», 1.5% в магазине «Велопланета», 5% в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпийский» и др.

Стоимость — 19.90 руб/15 USD/EUR в год.

Срок действия — 3 года.

Технобанк

БЕЛКАРТ-Премиум «Моцная картка»

Скидки по программе лояльности «Моцная картка».

Выпускается на 4 года. Оформление бесплатно. Годовое обслуживание -3 руб.

Белорусский народный банк

Visa Gold / Visa Gold payWave
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Скидки, предоставляемые платежной системой Visa. Например, 10% в магазине спортивных товаров «Fizcult», «Reebok», «Adidas», скидка 40 $ и бесплатная доставка из США в магазине eBags.

Стоимость — 25/30 USD руб., срок действия 2 года.

БСБ Банк

MasterСard Gold
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Visa Gold

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Заказать в USD
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Скидки, предоставляемые платежной системой Visa (Мир привилегий Visa) или MasterCard.

Оформление и обслуживание первого года — 25 руб/13 USD/12 EUR, обслуживание второго и каждого следующего года -35 руб/35 USD/30 EUR Срок действия — 3 года.

Альфа-Банк

MasterCard/VisaGold в рамках программы Golden Аlfa

5% скидка в медицинском центре «Блоссом Клиник», 10% — в Фитнес-клубе Falcon Club Fitness, 5% — в санатории Альфа Радон, 10% скидка на кобылье молоко молочной конефермы ООО «БелКумысПром», 10% скидка на клубные карты Tennis&Squash Academy

Срок действия карты 3 года.

Стоимость выпуска 50 руб/ 50 USD (EUR).

Стоимость обслуживания в год — 50 руб/ 50 USD (EUR) в зависимости от валюты счета.

Банк БелВЭБ

MasterCard World «Дива»

Кэшбек 1,5% от любой операции (обналичивание денежных средств, оплата товаров и услуг и т.д.) по всему миру. Участвует в программе «Моцная картка».

Срок действия — 3 года. Стоимость карты в первый год — 10 руб/5 USD/ EUR. Во второй и третий — 2 руб/ 1 USD/EUR ежемесячно. Если вы рассчитываетесь на сумму более 300 руб. в месяц или отсутствуют расходные операции по счету и сумма остатка меньше суммы ежемесячной платы, комиссия не взимается.

Банк Москва-Минск

MasterCard Gold

Скидки по программе лояльности «Моцная картка». Скидки и льготы, предоставляемые платежной системой MasterCard, например, 20% скидка в спортивном центре «Мир Фитнеса», 10% — в сети фитнес-клубов «Адреналин» и спортивном оздоровительном комплексе «Max Mirnyi Center»

Стоимость обслуживания — 24 руб/ 12 USD (EUR). Срок действия — 3 года.

Банк Решение

MasterCard «Велокарта»

Кэшбек 1% при покупках в магазинах спортивной одежды, велотоваров, спорттоваров; при оплате в торговых точках, которые производят ремонт товаров; при посещении спортивных полей для гольфа; при оплате услуг отдыха. Скидка 5% при покупках в магазинах «Велосипедный клуб „Минск“» и «Спорт-сервис».

Также есть кэшбек 2% от суммы при оплате в ЕРИП в мобильном банке и специальные скидки по Mastercard.

Карта оформляется сроком на 3 года, стоимость карты 20 руб. за весь срок.

Белагропромбанк

MasterCard Unembossed «Моцная картка»

Скидки по программе лояльности «Моцная картка».

Стоимость — 12 руб. за весь срок. Срок действия — 3 года.

Беларусбанк

MasterСard World/Gold в рамках клуба «Карт-бланш»

Скидки в рамках дисконтной программы «Ух ты! Скидки!», кэшбек (до 2%) в рамках программы «Ваш бонус». Скидки и льготы, предоставляемые платежной системой MasterCard, например, 20% скидка в спортивном центре «Мир Фитнеса», 10% — в сети фитнес-клубов «Адреналин» и спортивном оздоровительном комплексе «Max Mirnyi Center»

Срок действия — 3 года. При оформлении карточки в банке — 70 руб./35 USD/ EUR/2300 рос.руб., в интернет-банкинге, м-банкинге, на сайте банка или через контакт-центр/инфокиоск -60 руб.

Белгазпромбанк

MasterСard World

Кэшбек 1,% от суммы за безналичную оплату товаров/услуг. Скидки и льготы, предоставляемые платежной системой MasterCard, например, 20% скидка в спортивном центре «Мир Фитнеса», 10% — в сети фитнес-клубов «Адреналин» и спортивном оздоровительном комплексе «Max Mirnyi Center».

Срок действия — до 5 лет. Карта в бел. рублях сейчас на акции, стоимость — 7.6 USD, стоимость в другой валюте — 19 USD.

Банк ВТБ (Беларусь)

Visa Gold

Скидки, предоставляемые платежной системой Visa. Например 10% в магазине спортивных товаров «Fizcult», «Reebok», «Adidas», скидка 40 $ и бесплатная доставка из США в магазине eBags.

Срок действия — 3 года. Выпуск бесплатный, обслуживание — 4 руб. в месяц и плата за смс-информирование 2 руб/месяц. Если безналичные операции составят сумму 800 руб. и более, обслуживание будет 2 руб/месяц.

Идея Банк

MasterСard World PayPass «Еще»

Скидки по программе лояльности «Моцная картка».

Кэшбек 3% от суммы покупок в организациях торговли и сервиса: АЗС; кассы метрополитена; тренажёрные залы, фитнес-центры, аквапарки, бассейны; парикмахерские, салоны красоты, магазины косметики, СПА.

Стоимость — 15 руб. за 3 года обслуживания.

Паритетбанк

БЕЛКАРТ-Премиум

Скидки по программе лояльности «Моцная картка».

Срок действия карты — 2 года, цена за весь срок обслуживания — 7 руб. К зарплатным проектам выпускается бесплатно.

Приорбанк

«Бумеранг» MasterCard Standart/Visa Classic;

MasterCard Gold/Visa Gold

По картам MasterCard Standart и Visa Classic возвращается кэшбек 0.7% с покупки, в том числе в спортивных магазинах и фитнес-центрах.

Стоимость MasterCard Standart/Visa Classic по АКЦИИ за весь срок обслуживания -1 руб. до 30 июня. Срок действия — 4 года.

РРБ-Банк

БЕЛКАРТ «Моцная картка»

Скидки по программе лояльности «Моцная картка».

Стоимость — 5 руб. Срок действия — 3 года.

Франсабанк

MasterCard Gold

Скидки и льготы, предоставляемые платежной системой MasterCard, например, 20% скидка в спортивном центре «Мир Фитнеса», 10% — в сети фитнес-клубов «Адреналин» и спортивном оздоровительном комплексе «Max Mirnyi Center».

До 30.08.2018 стоимость — 40 руб./20 USD/ 15 EUR /1 300 RUB за 2 года обслуживания.

Цептер Банк

Visa Gold

Скидки, предоставляемые платежной системой Visa. Например 10% в магазине спортивных товаров «Fizcult», «Reebok»,

«Adidas», скидка 40 $ и бесплатная доставка из США в магазине eBags.

Стоимость — 20 руб., срок действия 3 года. Обслуживание бесплатно, но взимаются дополнительные вознаграждения за SMS-оповещения, денежные переводы и др.

БТА Банк

Visa Gold

Скидки, предоставляемые платежной системой Visa. Например. 10% в магазине спортивных товаров «Fizcult», «Reebok»,

«Adidas», скидка 40 $ и бесплатная доставка из США в магазине eBags.

Стоимость — 25.99 руб./ 19 USD/EUR.

БПС-Сбербанк

MasterCard World ComPass

Кэшбэк 0,8% за любые покупки зачисляется на карту ежемесячно.

В карточку включено сразу несколько скидочных программ: «Моцная картка» и программа от MasterCard.

Либо оплачивается 85 руб. сразу за весь срок обслуживания, либо 3 руб./ 1,5 USD/ 1,5 EUR/

90 RUB ежемесячно. Срок действия — 3 года.

Название банка, карты

Описание, комментарии

МТБанк

MasterCard Халва Плюс

По карте Халва Плюс можно вернуть кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов. На сайте halva.by в категории здоровье/спорт/отдых перечислены все учреждения, в которых можно получить скидки. Например, в 4% скидки магазинах в Delta sport, Nike, в физкультурном комплексе «Мандарин», 1.5% в магазине «Велопланета», 5% в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпийский» и др.

Стоимость — 19.90 руб/15 USD/EUR в год. Срок действия — 3 года.

Технобанк

БЕЛКАРТ-Премиум «Моцная картка»

Скидки по программе лояльности «Моцная картка».

Выпускается на 4 года. Оформление бесплатно. Годовое обслуживание -3 руб.

Белорусский народный банк

Visa Gold / Visa Gold payWave
Отправить заявку

Скидки, предоставляемые платежной системой Visa. Например, 10% в магазине спортивных товаров «Fizcult», «Reebok»,

«Adidas», скидка 40 $ и бесплатная доставка из США в магазине eBags.

Стоимость — 25/30 USD руб., срок действия 2 года.

БСБ Банк

MasterСard Gold
Заказать в BYN
Заказать в USD
Заказать в EUR

Visa Gold

Заказать в BYN
Заказать в USD
Заказать в EUR

Скидки, предоставляемые платежной системой Visa (Мир привилегий Visa) или MasterCard.

Оформление и обслуживание первого года — 25 руб/13 USD/12 EUR, обслуживание второго и каждого следующего года -35 руб/35 USD/30 EUR Срок действия — 3 года.

Альфа-Банк

MasterCard/VisaGold в рамках программы Golden Аlfa

5% скидка в медицинском центре

«Блоссом Клиник», 10% — в Фитнес-клубе Falcon Club Fitness, 5% — в санатории

Альфа Радон, 10% скидка на кобылье молоко молочной конефермы ООО «БелКумысПром», 10% скидка на клубные карты Tennis&Squash Academy

Срок действия карты 3 года.

Стоимость выпуска 50 руб/ 50 USD (EUR).

Стоимость обслуживания в год — 50 руб/ 50 USD (EUR) в зависимости от валюты счета.

Банк БелВЭБ

MasterCard World «Дива»

Кэшбек 1,5% от любой операции (обналичивание денежных средств, оплата товаров и услуг и т.д.) по всему миру. Участвует в программе «Моцная картка».

Срок действия — 3 года. Стоимость карты в первый год — 10 руб/5 USD/ EUR. Во второй и третий — 2 руб/ 1 USD/EUR ежемесячно. Если вы рассчитываетесь на сумму более 300 руб. в месяц или отсутствуют расходные операции по счету и сумма остатка меньше суммы ежемесячной платы, комиссия не взимается.

Банк Москва-Минск

MasterCard Gold

Скидки по программе лояльности «Моцная картка». Скидки и льготы, предоставляемые платежной системой MasterCard, например, 20% скидка в спортивном центре «Мир Фитнеса», 10% — в сети фитнес-клубов «Адреналин» и спортивном оздоровительном комплексе «Max Mirnyi Center»

Стоимость обслуживания — 24 руб/ 12 USD (EUR). Срок действия — 3 года.

Банк Решение

MasterCard «Велокарта»

Кэшбек 1% при покупках в магазинах спортивной одежды, велотоваров, спорттоваров; при оплате в торговых точках, которые производят ремонт товаров; при посещении спортивных полей для гольфа; при оплате услуг отдыха. Скидка 5% при покупках в магазинах «Велосипедный клуб „Минск“» и «Спорт-сервис».

Также есть кэшбек 2% от суммы при оплате в ЕРИП в мобильном банке и специальные скидки по Mastercard.

Карта оформляется сроком на 3 года, стоимость карты 20 руб. за весь срок.

Белагропромбанк

MasterCard Unembossed «Моцная картка»

Скидки по программе лояльности «Моцная картка».

Стоимость — 12 руб. за весь срок. Срок действия — 3 года.

Беларусбанк

MasterСard World/Gold в рамках клуба «Карт-бланш»

Скидки в рамках дисконтной программы «Ух ты! Скидки!», кэшбек (до 2%) в рамках программы «Ваш бонус». Скидки и льготы, предоставляемые платежной системой MasterCard, например, 20% скидка в спортивном центре «Мир Фитнеса», 10% — в сети фитнес-клубов «Адреналин» и спортивном оздоровительном комплексе «Max Mirnyi Center»

Срок действия — 3 года. При оформлении карточки в банке — 70 руб./35 USD/ EUR/2300 рос.руб., в интернет-банкинге, м-банкинге, на сайте банка или через контакт-центр/инфокиоск -60 руб.

Белгазпромбанк

MasterСard World

Кэшбек 1,% от суммы за безналичную оплату товаров/услуг. Скидки и льготы, предоставляемые платежной системой MasterCard, например, 20% скидка в спортивном центре «Мир Фитнеса», 10% — в сети фитнес-клубов «Адреналин» и спортивном оздоровительном комплексе «Max Mirnyi Center».

Срок действия — до 5 лет. Карта в бел. рублях сейчас на акции, стоимость — 7.6 USD, стоимость в другой валюте — 19 USD.

Банк ВТБ (Беларусь)

Visa Gold

Скидки, предоставляемые платежной системой Visa. Например 10% в магазине спортивных товаров «Fizcult», «Reebok»,

«Adidas», скидка 40 $ и бесплатная доставка из США в магазине eBags.

Срок действия — 3 года. Выпуск бесплатный, обслуживание — 4 руб. в месяц и плата за смс-информирование 2 руб/месяц. Если безналичные операции составят сумму 800 руб. и более, обслуживание будет 2 руб/месяц.

Идея Банк

MasterСard World PayPass «Еще»

Скидки по программе лояльности «Моцная картка».

Кэшбек 3% от суммы покупок в организациях торговли и сервиса: АЗС; кассы метрополитена; тренажёрные залы, фитнес-центры, аквапарки, бассейны; парикмахерские, салоны красоты, магазины косметики, СПА.

Стоимость — 15 руб. за 3 года обслуживания.

Паритетбанк

БЕЛКАРТ-Премиум

Скидки по программе лояльности «Моцная картка».

Срок действия карты — 2 года, цена за весь срок обслуживания — 7 руб. К зарплатным проектам выпускается бесплатно.

Приорбанк

«Бумеранг» MasterCard Standart/Visa Classic;

MasterCard Gold/Visa Gold

По картам MasterCard Standart и Visa Classic возвращается кэшбек 0.7% с покупки, в том числе в спортивных магазинах и фитнес-центрах.

Стоимость MasterCard Standart/Visa Classic по АКЦИИ за весь срок обслуживания -1 руб. до 30 июня. Срок действия — 4 года.

РРБ-Банк

БЕЛКАРТ «Моцная картка»

Скидки по программе лояльности «Моцная картка».

Стоимость — 5 руб. Срок действия — 3 года.

Франсабанк

MasterCard Gold

Скидки и льготы, предоставляемые платежной системой MasterCard, например, 20% скидка в спортивном центре «Мир Фитнеса», 10% — в сети фитнес-клубов «Адреналин» и спортивном оздоровительном комплексе «Max Mirnyi Center».

До 30.08.2018 стоимость — 40 руб./20 USD/ 15 EUR /1 300 RUB за 2 года обслуживания.

Цептер Банк

Visa Gold

Скидки, предоставляемые платежной системой Visa. Например 10% в магазине спортивных товаров «Fizcult», «Reebok»,

«Adidas», скидка 40 $ и бесплатная доставка из США в магазине eBags.

Стоимость — 20 руб., срок действия 3 года. Обслуживание бесплатно, но взимаются дополнительные вознаграждения за SMS-оповещения, денежные переводы и др.

БТА Банк

Visa Gold

Скидки, предоставляемые платежной системой Visa. Например. 10% в магазине спортивных товаров «Fizcult», «Reebok»,

«Adidas», скидка 40 $ и бесплатная доставка из США в магазине eBags.

Стоимость — 25.99 руб./ 19 USD/EUR.

БПС-Сбербанк

MasterCard World ComPass

Кэшбэк 0,8% за любые покупки зачисляется на карту ежемесячно.

В карточку включено сразу несколько скидочных программ: «Моцная картка» и программа от MasterCard.

Либо оплачивается 85 руб. сразу за весь срок обслуживания, либо 3 руб./ 1,5 USD/ 1,5 EUR/

90 RUB ежемесячно. Срок действия — 3 года.

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Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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