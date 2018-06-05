От кэшбэка в тренажерке до скидок на кобылье молоко: какие бонусы дают банки любителям ЗОЖ

Название банка, карты Описание, комментарии

МТБанк MasterCard Халва Плюс

По карте Халва Плюс можно вернуть кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов. На сайте halva.by в категории здоровье/спорт/отдых перечислены все учреждения, в которых можно получить скидки. Например, в 4% скидки магазинах в Delta sport, Nike, в физкультурном комплексе «Мандарин», 1.5% в магазине «Велопланета», 5% в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпийский» и др. Стоимость — 19.90 руб/15 USD/EUR в год. Срок действия — 3 года.

Технобанк БЕЛКАРТ-Премиум «Моцная картка»

Скидки по программе лояльности «Моцная картка». Выпускается на 4 года. Оформление бесплатно. Годовое обслуживание -3 руб.

Белорусский народный банк Visa Gold / Visa Gold payWave

Отправить заявку Скидки, предоставляемые платежной системой Visa. Например, 10% в магазине спортивных товаров «Fizcult», «Reebok», «Adidas», скидка 40 $ и бесплатная доставка из США в магазине eBags. Стоимость — 25/30 USD руб., срок действия 2 года.

Альфа-Банк MasterCard/VisaGold в рамках программы Golden Аlfa 5% скидка в медицинском центре «Блоссом Клиник», 10% — в Фитнес-клубе Falcon Club Fitness, 5% — в санатории Альфа Радон, 10% скидка на кобылье молоко молочной конефермы ООО «БелКумысПром», 10% скидка на клубные карты Tennis&Squash Academy Срок действия карты 3 года. Стоимость выпуска 50 руб/ 50 USD (EUR). Стоимость обслуживания в год — 50 руб/ 50 USD (EUR) в зависимости от валюты счета.

Банк БелВЭБ MasterCard World «Дива» Кэшбек 1,5% от любой операции (обналичивание денежных средств, оплата товаров и услуг и т.д.) по всему миру. Участвует в программе «Моцная картка». Срок действия — 3 года. Стоимость карты в первый год — 10 руб/5 USD/ EUR. Во второй и третий — 2 руб/ 1 USD/EUR ежемесячно. Если вы рассчитываетесь на сумму более 300 руб. в месяц или отсутствуют расходные операции по счету и сумма остатка меньше суммы ежемесячной платы, комиссия не взимается.

Банк Москва-Минск MasterCard Gold Скидки по программе лояльности «Моцная картка». Скидки и льготы, предоставляемые платежной системой MasterCard, например, 20% скидка в спортивном центре «Мир Фитнеса», 10% — в сети фитнес-клубов «Адреналин» и спортивном оздоровительном комплексе «Max Mirnyi Center» Стоимость обслуживания — 24 руб/ 12 USD (EUR). Срок действия — 3 года.

Банк Решение MasterCard «Велокарта» Кэшбек 1% при покупках в магазинах спортивной одежды, велотоваров, спорттоваров; при оплате в торговых точках, которые производят ремонт товаров; при посещении спортивных полей для гольфа; при оплате услуг отдыха. Скидка 5% при покупках в магазинах «Велосипедный клуб „Минск“» и «Спорт-сервис». Также есть кэшбек 2% от суммы при оплате в ЕРИП в мобильном банке и специальные скидки по Mastercard. Карта оформляется сроком на 3 года, стоимость карты 20 руб. за весь срок.

Белагропромбанк MasterCard Unembossed «Моцная картка» Скидки по программе лояльности «Моцная картка». Стоимость — 12 руб. за весь срок. Срок действия — 3 года.

Беларусбанк MasterСard World/Gold в рамках клуба «Карт-бланш» Скидки в рамках дисконтной программы «Ух ты! Скидки!», кэшбек (до 2%) в рамках программы «Ваш бонус». Скидки и льготы, предоставляемые платежной системой MasterCard, например, 20% скидка в спортивном центре «Мир Фитнеса», 10% — в сети фитнес-клубов «Адреналин» и спортивном оздоровительном комплексе «Max Mirnyi Center» Срок действия — 3 года. При оформлении карточки в банке — 70 руб./35 USD/ EUR/2300 рос.руб., в интернет-банкинге, м-банкинге, на сайте банка или через контакт-центр/инфокиоск -60 руб.

Белгазпромбанк MasterСard World Кэшбек 1,% от суммы за безналичную оплату товаров/услуг. Скидки и льготы, предоставляемые платежной системой MasterCard, например, 20% скидка в спортивном центре «Мир Фитнеса», 10% — в сети фитнес-клубов «Адреналин» и спортивном оздоровительном комплексе «Max Mirnyi Center». Срок действия — до 5 лет. Карта в бел. рублях сейчас на акции, стоимость — 7.6 USD, стоимость в другой валюте — 19 USD.

Банк ВТБ (Беларусь) Visa Gold Скидки, предоставляемые платежной системой Visa. Например 10% в магазине спортивных товаров «Fizcult», «Reebok», «Adidas», скидка 40 $ и бесплатная доставка из США в магазине eBags. Срок действия — 3 года. Выпуск бесплатный, обслуживание — 4 руб. в месяц и плата за смс-информирование 2 руб/месяц. Если безналичные операции составят сумму 800 руб. и более, обслуживание будет 2 руб/месяц.

Идея Банк MasterСard World PayPass «Еще» Скидки по программе лояльности «Моцная картка». Кэшбек 3% от суммы покупок в организациях торговли и сервиса: АЗС; кассы метрополитена; тренажёрные залы, фитнес-центры, аквапарки, бассейны; парикмахерские, салоны красоты, магазины косметики, СПА. Стоимость — 15 руб. за 3 года обслуживания.

Паритетбанк БЕЛКАРТ-Премиум Скидки по программе лояльности «Моцная картка». Срок действия карты — 2 года, цена за весь срок обслуживания — 7 руб. К зарплатным проектам выпускается бесплатно.

Приорбанк «Бумеранг» MasterCard Standart/Visa Classic; MasterCard Gold/Visa Gold По картам MasterCard Standart и Visa Classic возвращается кэшбек 0.7% с покупки, в том числе в спортивных магазинах и фитнес-центрах. Стоимость MasterCard Standart/Visa Classic по АКЦИИ за весь срок обслуживания -1 руб. до 30 июня. Срок действия — 4 года.

РРБ-Банк БЕЛКАРТ «Моцная картка» Скидки по программе лояльности «Моцная картка». Стоимость — 5 руб. Срок действия — 3 года.

Франсабанк MasterCard Gold Скидки и льготы, предоставляемые платежной системой MasterCard, например, 20% скидка в спортивном центре «Мир Фитнеса», 10% — в сети фитнес-клубов «Адреналин» и спортивном оздоровительном комплексе «Max Mirnyi Center». До 30.08.2018 стоимость — 40 руб./20 USD/ 15 EUR /1 300 RUB за 2 года обслуживания.

Цептер Банк Visa Gold Скидки, предоставляемые платежной системой Visa. Например 10% в магазине спортивных товаров «Fizcult», «Reebok», «Adidas», скидка 40 $ и бесплатная доставка из США в магазине eBags. Стоимость — 20 руб., срок действия 3 года. Обслуживание бесплатно, но взимаются дополнительные вознаграждения за SMS-оповещения, денежные переводы и др.

БТА Банк Visa Gold Скидки, предоставляемые платежной системой Visa. Например. 10% в магазине спортивных товаров «Fizcult», «Reebok», «Adidas», скидка 40 $ и бесплатная доставка из США в магазине eBags. Стоимость — 25.99 руб./ 19 USD/EUR.