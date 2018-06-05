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В Малорите мужчина нашел кости 11 человек
Фота: sudexpert.gov.by
«По результатам предварительного исследования останков, по количеству черепных костей можно говорить о захоронении 11 человек: 10 мужчин и 1 женщины. Обнаруженные костные фрагменты забрали для проведения медико-криминалистической экспертизы, которая установит предполагаемую давность захоронения», – говорят в Государственном комитете судебных экспертиз.
Местные жители рассказывают, что во время Второй мировой войны на этом месте велись боевые действия, поэтому не исключено, что это кости людей, которые тогда погибли.
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Мужчина гулял с внуками и нашел в песчаной насыпи кости. О своей находке он сообщил в милицию.
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