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Белорусы набрали кредитов на 10 миллиардов рублей
Иллюстративное фото
Белорусы набрали почти 10 миллиардов рублей кредитов в отечественных банках, побив тем самым очередной рекорд. Статистика, опубликованная Нацбанком, касается периода от начала года до 1-го мая. Именно тогда начала действовать новая норма, которая затрудняет получение кредитов населением.
Общая задолженность физических лиц по потребительским кредитам на 1 мая текущего года составила почти 10 миллиардов рублей, отчитыватся Национальный банк. Для банковской сферы страны это новый рекорд. В прошлом году аналогичный показатель был на четверть ниже.
«На самом деле это не так много, если пересчитать всю сумму задолженности на 9,5 млн населения, то на одного придется не так и много», – говорит экономист Леонид Фридкин.
Две трети от 10 миллиардов – это жилищные кредиты, и тут все ясно. Остальная треть – кредиты потребительские, то есть на какие-то товары или другие нужды. Именно последняя позиция росла наиболее интенсивно. Только за апрель белорусы взяли таких кредитов на 136 миллионов. Почему? Мы спросили у жителей столицы
ЖИТЕЛИ МИНСКА
«Низкий уровень жизни, ребенка в школу собрать и то кредит нужен».
«Рюмка-шкварка-иномарки, люди не думают что будет дальше, ищут мгновенной пользы».
«Мне нужно кормить семью, приобрести кроватку, купить коляску и так далее. Поэтому приходится».
«Вот я окна вставила в кредит, шкаф приобрела так, фитнес-клуб оплатила в кредит. Удобно!»
«На простые нужды мы кредиты не берем, пенсионеры уже, а молодежи нужны, но дорогие кредиты».
При этом уровень просроченных задолженностей по кредитам физических лиц не превышает 50-ти миллионов рублей, или около 0,5% от всего объема.
«Цифра в 47 миллионов просроченных кредитов, это совсем немного. Это можно назвать очень благоприятной ситуацией», – говорит Леонид Фридкин.
Три четверти из просроченных займов приходятся именно на потребительские кредиты. В результате Нацбанк принял новые, более строгие правила выдачи кредитов населению, которые заработали еще месяц назад. Что не очень понравилось банком.
«Никакие ограничения не способствуют развитию и достижению рыночного потенциала, который есть. В сегменте физических лиц и малого и среднего бизнеса рост темпов в показателях кредитной задолженности и клиентской базы увеличился в 2017 году в полтора-два раза. Нам это очень нравится, это распределенный риск», – говорит глава правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктор Бабарико.
Действия регулятора вызывают удивление. Поскольку кредиты для физических лиц способствуют росту розничной торговли, что в свою очередь приводит к увеличению производства потребительских товаров предприятиями. Именно последнее – это то, чего так долго добивается белорусское правительство.
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Белорусы набрали почти 10 миллиардов рублей кредитов в отечественных банках, побив тем самым очередной рекорд.
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