Белорусы набрали кредитов на 10 миллиардов рублей

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«Низкий уровень жизни, ребенка в школу собрать и то кредит нужен».

«Рюмка-шкварка-иномарки, люди не думают что будет дальше, ищут мгновенной пользы».

«Мне нужно кормить семью, приобрести кроватку, купить коляску и так далее. Поэтому приходится».

«Вот я окна вставила в кредит, шкаф приобрела так, фитнес-клуб оплатила в кредит. Удобно!»

«На простые нужды мы кредиты не берем, пенсионеры уже, а молодежи нужны, но дорогие кредиты».

Общая задолженность физических лиц по потребительским кредитам на 1 мая текущего года составила почти 10 миллиардов рублей, отчитыватся Национальный банк. Для банковской сферы страны это новый рекорд. В прошлом году аналогичный показатель был на четверть ниже.говорит экономистДве трети от 10 миллиардов – это жилищные кредиты, и тут все ясно. Остальная треть – кредиты потребительские, то есть на какие-то товары или другие нужды. Именно последняя позиция росла наиболее интенсивно. Только за апрель белорусы взяли таких кредитов на 136 миллионов. Почему? Мы спросили у жителей столицыПри этом уровень просроченных задолженностей по кредитам физических лиц не превышает 50-ти миллионов рублей, или около 0,5% от всего объема.– говорит Леонид Фридкин.Три четверти из просроченных займов приходятся именно на потребительские кредиты. В результате Нацбанк принял новые, более строгие правила выдачи кредитов населению, которые заработали еще месяц назад. Что не очень понравилось банком.– говорит глава правления ОАО «Белгазпромбанк»Действия регулятора вызывают удивление. Поскольку кредиты для физических лиц способствуют росту розничной торговли, что в свою очередь приводит к увеличению производства потребительских товаров предприятиями. Именно последнее – это то, чего так долго добивается белорусское правительство.