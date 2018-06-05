Почему в бары на Зыбицкой лучше не ходить



Фото: bdz.by

"Если они действительно были в пьяном виде и в таком виде, что нарушали общественный порядок и мораль. Например до поросячьего визга напившись. То, конечно, они могут быть задержаны. У нас же действуют такие законы".

"Злоупотребить можно любым законом. И если сотрудники милиции не придерживаются рамок допустимого поведения к задержанным и пытаются привлечь к ответственности, злоупотребляют положением, применяют силу и брутально себя ведут, то это одно дело. Но и граждане не должны, как говорят - нарываться".