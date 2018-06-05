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Почему в бары на Зыбицкой лучше не ходить

06.06.2018 00:21 — Разное | UDF  
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Фото: bdz.by
Посетители баров на Зыбицкой могут стать постоянными клиентами РОВД Центрального района.

На выходных 2 и 3 июня на улице Зыбицкой милиция массово задерживала людей рядом с барами. Основанием для задержания было нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии или распитие алкоголя вне кафе и летних террас. Это уже не первый раз, когда милиция устраивает рейды на "главной тусовочной улице" Минска, пишет euroradio.fm.

Официальная позиция милиции по этому поводу проста: ничего особенного не случилось. Были жалобы на поведение пьяных людей - милиционеры и ОМОНовцы "отработали" улицу. Было задержано несколько десятков человек (точное количество умалчивается), которые распивали алкоголь вне баров и летних террас на улице и на набережной, а также на тех, кто был пьяным в общественном месте.

Милиция обещает, что и дальше будет следить за порядком на улице Зыбицкой. А все ради того, чтобы, по их мнению, обеспечить гражданам достойный отдых и комфортное времяпрепровождение.

А это значит, что посетители баров на Зыбицкой могут стать постоянными клиентами РОВД Центрального района. На всех задержанных составили протоколы за распитие алкоголя или появление в общественном месте пьяными.

Однако насколько правильно задерживать на "барной" улицы человека, который естественно вышел из бара подвыпивший?

В кодексе об административных правонарушениях в статье 17.3 части 2 прописано, что задержать могут, когда в пьяным вышел на улицу в виде, который "оскорбляет человеческое достоинство и нравственность". Однако, что это значит? И кто определяет в каком ты состоянии?

А определяется это органом, ведущим административный процесс. То есть милиционерами.

Пресс-секретарь УВД Минской области Евгений Сачек, еще в январе рассказал, что количество промилле в крови не так важно. Больше внимания уделяется внешнему виду и поведению:

- Если задерживают человека в состоянии алкогольного опьянения - его обязательно отвозят на медицинский осмотр?

- Да, безусловно, если его задерживают именно за это, то должна быть доказательная база, нужно установить, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Бывают различные виды анализов - главное установить его физическое состояние.

- Вот если ты за рулем, то есть ограничение в 0,3 промилле. А есть какие-то ограничения, если ты в общественном месте?

- Не готов сходу ответить. Но, честно говоря, не слышал о конкретных нормах. Здесь важнее то, как человек себя ведет.

- На какое поведение сотрудники милиции будут обращать внимание?

- Первое - если человек не ориентируется в окружающем пространстве. Второе - если он ведет себя вызывающе: матерится, пристает к гражданам, сквернословит. Третье - внешний вид, который может оскорбить граждан: неопрятный, в грязи. Четвертое - неадекватное поведение и излишняя агрессия.

Если с милицией все понятно, то что о массовых задержаниях на Зыбицкой думают правозащитники? Не беспокоит ли их, что правоохранительные органы могут злоупотреблять законом?

Правозащитник Гарри Погоняйло считает, что задержание пьяных проходит в рамках закона, если они нарушают общественный порядок и общепризнанную мораль:

"Если они действительно были в пьяном виде и в таком виде, что нарушали общественный порядок и мораль. Например до поросячьего визга напившись. То, конечно, они могут быть задержаны. У нас же действуют такие законы".


Если милиция сама решает в каком состоянии человек, то законом можно легко злоупотреблять. Гарри Погоняйло советует людям в таком случае «не нарываться».

"Злоупотребить можно любым законом. И если сотрудники милиции не придерживаются рамок допустимого поведения к задержанным и пытаются привлечь к ответственности, злоупотребляют положением, применяют силу и брутально себя ведут, то это одно дело. Но и граждане не должны, как говорят - нарываться".


В мае 2018 года в Бресте двух человек задержали на выходе из кафе за пребывание пьяными в общественном месте. Их забрали в опорный пункт. Во время составления протоколов избили. Старшего сержанта милиции Олега Самарчука обвинили в превышении власти и служебных полномочий, сопряженном с насилием и применением спецсредств. 24 мая его осудили на шесть лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

В итоге получается, что выпивая на Зыбицкой и прогуливаясь от бара к бару, ты можешь проходить через их фейсконтроль и быть приемлемой публикой, но для милиции ты уже "нетрезвый в общественном месте", который не ориентируется в окружающем пространстве, матерится и выглядит неряшливо?

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Посетители баров на Зыбицкой могут стать постоянными клиентами РОВД Центрального района.
 
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