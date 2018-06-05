Белорус Андрей Скабелка возглавит сборную Казахстана по хоккею

О назначении Андрея Скабелки на новую должность сообщил президент Казахстанской федерации хоккея (КФХ) Аскар Мамин.

- Само собой, сборной Казахстана нужно будет вернуться в элиту, раз мы будем проводить у себя дома чемпионат мира в нашем дивизионе. Поэтому задача (у Скабелки), конечно, выиграть этот турнир, — слова Мамина приводит КФХ.

Ранее стало известно о том, что Скабелка назначен новым главным тренером «Барыса». Контракт с клубом подписан на 2 года. В ближайшее время наш соотечественник займётся формированием своего тренерского штаба.