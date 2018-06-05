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Сельчане выбирают розовый

06.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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«Мне хочется, чтобы наш агрогородок Вердомичи был красивым и уютным, милым сердцу уголком».

 

Об этом печется председатель Вердомичского сельсовета, депутат Гродненского областного Совета депутатов Елена Соловей. Да и жители не против хороших преобразований. Но каждый понимает, что сама собой работа не сделается. А когда толокой, с интересом и пониманием того, что это нужно каждому, тогда будет толк.


В 2011 году в Вердомичах на центральной улице под названием Школьная (ввиду того, что здесь находится учебное заведение) по обе стороны был установлен железобетонный забор. Но с покраской его решили повременить в связи с отсутствием средств. В Год малой родины этот вопрос снова всплыл на поверхность: пора этот тип работ отнести в разряд творческого завершения.


Председатель сельсовета в своем кабинете собрала всех жителей улицы Школьной и озвучила предложение о проведении своеобразного субботника по покраске бетонного ограждения. Возражений не было. Вместе и с цветом определились. Остановились на сочетании розового с белым.  Никто не остался безучастным. Работники сельсовета, конторы, библиотеки, жители улицы взялись за кисточки. Каждый нашел свободную минуту, чтобы внести свой вклад в благородное дело. К примеру, Василий Волчуга ( на снимке ) и Раиса Мелешко проживают на другой улице, но пришли на Школьную, чтобы покрасить забор напротив окон, где проживала их сестра.

Сельчане выбирают розовый

 
– Надо помочь, – говорит Василий Васильевич, – чтобы было красиво.

Времени теперь у него, пенсионера, достаточно. Это когда в хозяйстве работал водителем, о свободных минутах не приходилось говорить, особенно в горячую пору посевной, уборочной, заготовки кормов.


– Хорошо у вас получается, – подхожу еще к одному маляру-любителю. Молодая женщина немного смутилась и сказала: «Я люблю красить».

Ольга Блыш (на снимке) работает уборщиком в конторе. Аккуратная, умелая. Из Свислочи перебралась в село. Муж из здешних. Совхоз выделил дом молодой семье. Умелые руки хозяйки создали в нем уют и красоту. Блыши были участниками районного конкурса ОО БРСМ на лучшее подворье среди молодых семей.

Сельчане выбирают розовый

 
На покраску забора Ольга вышла также с хорошим настроением, ведь ее труд вливается в общее дело, дело на благо малой родины.
Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в благоустройстве агрогородка, – говорит председатель сельсовета Елена Соловей. – Наши Вердомичи стали краше и ярче, как и сердца их жителей, способных на добрые, бескорыстные дела.

 

Марина ЯНЮК.

Фото автора.

 
 
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