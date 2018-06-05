"Зарабатывать она не может". Как будет выглядеть "Белая дача" после реставрации и что там откроют

«Хотелось бы, чтобы сюда был доступ для всех людей», — говорит бизнесмен Магомед Магомедов, который вместе с партнерами купил усадьбу «Белая дача» в Курасовщине. Мы посмотрели на эскизный проект реставрации этого исторического здания на Казинца и узнали, каким образом его хотят использовать в будущем. Как будет выглядеть «Белая дача» и зачем все это надо инвестору — в материале TUT.BY.





Что такое «Белая дача» и как она выглядит

Каменную усадьбу «Белая дача» построили в 1912 году. При царе она принадлежала молодому купцу Моисею Рогову, а при Советах здание перешло Институту почвоведения. Вот так сооружение выглядело в 1976 году:





Обратите внимание на «скворечник» возле башни, через который люди по лестнице с первого этажа попадали на смотровую площадку.





В 1977 году «Белую дачу» признали памятником архитектуры, а годом позже разработали проект ее реставрации под музей. Для экспозиции нужно было расширить площади, поэтому авторы проекта сделали надстройку и демонтировали «скворечник». Правда, музей там открыть не успели, а с конца 1990-х «Белая дача» и вовсе пустовала. Полтора года назад она выглядела так:













В 2016 году «Белую дачу» три раза пытались продать на аукционе, но покупатель нашелся только с четвертой попытки. Здание с земельным участком в 13 соток за 170 тысяч долларов приобрело ООО «Сильвер Капитал».

Соучредитель этой компании Магомед Магомедов говорит, что еще с 80-х годов помнил «Белую дачу», когда студентом бывал в Курасовщине. Но тогда он не знал, что это.

— А когда мы с партнерами увидели, что это здание продается, то мы изучили его историю. Оказалось, что это одно из немногих каменных сооружений в Минске, которое пережило революцию и войну. К тому же внешне оно нам очень понравилось, — поясняет он.

После покупки новый собственник обратился в институт «Минскгражданпроект».

— Компания «Сильвер Капитал» пришла к нам с довольно необычной для инвестора задачей: вернуться к первоначальному облику, потеряв при этом треть площадей, — говорит архитектор Алексей Быковский, который и готовил проект.

Как «Белая дача» будет выглядеть и что там расположится

На сегодня выполнена научная работа и согласован эскизный проект. Выглядеть «Белая дача» будет следующим образом:















— Фактически демонтируется каменная надстройка и делается деревянный «скворечник». Я такого элемента декоративно-конструктивного не встречал на своем веку, поэтому это делает наше здание уникальным, — объясняет Быковский.

Снаружи здание реставрируют теми же материалами и в том же цвете, что и в начале ХХ века. А вот интерьер воссоздадут в стиле того времени интуитивно, поскольку его изображений не сохранилось.





Использовать объект инвестор планирует как культурно-просветительский центр для выставок и других тематических мероприятий. Правда, точной концепции еще не вырисовалось. Красивой легенды у этого здания нет, да и расположено оно далеко не в центре города.

— Мы понимаем, что это заброшенный парк в Курасовщине. Плюс у объекта очень маленькая площадь — около 220 метров. Мы все это учитываем и думаем, как это будет работать. Конечно, по уму нужно привести в порядок весь парк, чтобы это работало в комплексе. А пока у нас главная задача — восстановить, — рассказывает Магомедов.

Сейчас готовится строительный проект, который может пройти экспертизу в начале осени. Если все будет нормально, то в этом году состоятся подрядные торги, и в 2019-м работы завершатся. По словам Магомедова, реставрация с реконструкцией обойдутся в сумму менее миллиона долларов. Причем окупить эти затраты у бизнесменов вряд ли получится.

— Зарабатывать она не может и не будет. В лучшем случае денег будет хватать на зарплату садовнику и охране, — смеется он.

Но зачем бизнесменам втягиваться в заведомо убыточное дело? Магомедов поясняет, что свое они заработают на других объектах, а это — социальный проект.

— Ведь проще всего сдать это здание кому-нибудь одному в аренду и получать деньги. Но нам хотелось бы, чтобы в «Белую дачу» был доступ для всех людей. И, возможно, реконструкция усадьбы станет первым этапом реконструкции парка. Пускай мы будем первым этапом и подтолкнем кого-то еще, — говорит Магомед Магомедов.