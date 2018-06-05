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Американского морпеха удивило российское боевое искусство "Система"
Боевое искусство «Система» произвело впечатление на ветерана морской пехоты Пола Сольдра. В своем материале для портала Task and Purpose он
На видео видно, как солдат изящно спускается по лестнице, лежа на спине и животе. При этом он контролирует обстановку, сохраняя возможность вести прицельный огонь из автомата.
Вероятно, на видео демонстрируется система Кадочникова. Собственно технические действия, или «приемы» в ней отсутствуют. Система построена на технике действий с учетом биомеханических особенностей человека и базируется на базовых движениях, варианты применения которых зависят от конкретных обстоятельств и условий. Лучше всего такую работу с противником можно охарактеризовать как «управление».
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Собственно технические действия, или "приемы" в ней отсутствуют.
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