Боевое искусство «Система» произвело впечатление на ветерана морской пехоты Пола Сольдра. В своем материале для портала Task and Purpose он поделился видео с подготовкой российских солдат.

На видео видно, как солдат изящно спускается по лестнице, лежа на спине и животе. При этом он контролирует обстановку, сохраняя возможность вести прицельный огонь из автомата.

Вероятно, на видео демонстрируется система Кадочникова. Собственно технические действия, или «приемы» в ней отсутствуют. Система построена на технике действий с учетом биомеханических особенностей человека и базируется на базовых движениях, варианты применения которых зависят от конкретных обстоятельств и условий. Лучше всего такую работу с противником можно охарактеризовать как «управление».