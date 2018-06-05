Приём детей в первые классы начнётся в Минске 12 июня

В новом учебном году откроется 854 первых классов, которые смогут принять более 20 тысяч школьников, сообщили в комитете по образованию Мингорисполкома.

Для того, чтобы ваш ребёнок стал первоклассником, необходимо подать заявление о приёме, предоставить свидетельство о рождении и медицинскую справку.

График работы комиссии можно узнать на информационных стендах школы, которую вы выбрали. Завершится приём детей 28 августа. В комитете уточнили, что за каждой школой закреплён определённый микрорайон.

Детей из других районов могут принять в школу только при наличии свободных мест и по заявлению родителей (законных представителей). Документы принимает руководитель учебного заведения во время личного приёма граждан.

Преимущество во время набора на свободные места имеют те претенденты, у которых старшие братья или сёстры уже обучаются в этой школе. Кроме этого, дети сотрудников. Комиссия принимает решение о приёме детей в первый класс на свободные места до 30 августа 2018 года.