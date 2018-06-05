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Что и почем сейчас можно купить на "Поле чудес", на месте которого должна появиться жилая застройка

06.06.2018 08:03 — Разное | Tut.by  
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Земли рынка «Лебяжий» в мае продали под строительство жилья за рекордные 20 миллионов рублей. На территории в 16,3 гектара, на которой находится и небезызвестное «Поле чудес», появится малоэтажная застройка. Что будет с рынком и барахолкой, пока неизвестно: ранее говорилось, что их могут перенести в деревню Таборы, что в 12 километрах от Ждановичей, а позже — что на территорию рынка между улицей Тимирязева и железной дорогой. FINANCE.TUT.BY посмотрел, кто сейчас торгует на «Поле чудес», и что-почем там можно купить.


Кактусы за 50 копеек и керосиновая лампа за 28 рублей

Если раньше «Поле чудес» находилось просто на пустыре возле рынка «Лебяжий», то теперь его перенесли ближе к стоянке и обнесли сеткой. У входа на блошиный рынок встречает женщина с десятком пачек майонеза в руках.

— Возьмите! — говорит она. — По 80 копеек продаю. В магазине такой больше двух рублей стоит.

На улице +25, а холодильника нигде не видно.

Идем по рядам. Торгует здесь на вскидку человек 100. Есть и бабушки, притащившие на продажу домашнее добро, есть скупщики, у которых можно купить старинные вещи. На расстеленных прямо на земле покрывалах можно найти самые невероятные вещи: от ржавой проволоки, старых чугунных сковородок, печных заслонок до антикварных канделябров, советских подстаканников и знамен с портретом Ленина.


Покупателей на удивление тоже много. Мужчины толпятся у прилавка с бэушными электроинструментами. Чуть дальше молодой парень торгует винтиками, болтиками, саморезами, шурупами и прочим строительным крепежом. На вид он совсем не новый, но люди берут.

На одном из покрывал замечаем кактусы в одноразовых кружечках. На них цена — 50 копеек.

— Сама выращиваю, — рассказывает хозяйка колючих растений. — Дети пошли, оторвала, чтобы мои зацвели, а молодняк продаю. Которые вам давать?


Рядом с кактусами лежит еще много всякой всячины: испачканные чем-то мячи для большого тенниса, ракушки, провода, ржавый катафот для велосипеда, петли для навесных шкафчиков, старые ручки от кухонной мебели, микросхемы от какой-то техники. Все это добро стоит по 50 копеек. Розетки, адаптеры и переходники стоят дороже — по 1,5 рубля. Еще у бабушки в продаже есть плафоны для люстр по 5 и 6 рублей и ваза за 15 рублей.


На соседнем ряду мужчина продает старинные подсвечники, печатную машинку, самовары, советские вентиляторы и много чего еще интересного. Еще у него есть штук 10 разноцветных керосиновых ламп.

— Сколько? — спрашиваю.

— Вот эти большие по 15 рублей, а маленькие по 28, — ответил продавец и переключился на другую покупательницу, которая выбирала подсвечники. — Это из Англии, настенный, отдам за 10 рублей. А вот таких латунных на одну свечку у меня две штуки, за 30 рублей отдам.


У бабушки — на вид ей лет 80, разложены разноцветные салфеточки, вязанные крючком, какие-то книжки, дамская сумочка времен СССР, пластиковая бижутерия, кружки и блюдца из старых сервизов, фарфоровые вазочки и еще разная мелочь.

— За 3 рубля отдам. Даже за 2 с половиной, — предлагает женщина, заметив интерес к салфеткам.

— Сами вязали? — интересуюсь у бабушки.

— Сама, детка. Надо же бабе чем-то развлекаться, — отвечает собеседница улыбаясь. — Ниток у меня много, вот и колупаюсь. Я сюда больше не заработать прихожу. У меня детей нет, внуков нет, родственники, кто жив еще, далеко. В хате одной сидеть не хочется, с соседками на лавке постоянно сплетничать скучно. Так я сюда прихожу — на людей посмотреть, поговорить. Бываю нечасто, вещи тяжело носить, но иногда прихожу.


— И вот это кто-то покупает, что здесь продают?

— Ой, покупают! Что только люди не берут! И не бродяги, а прилично одетые. В прошлый раз у меня один мужчина старые трансформаторные катушки по рублю купил. Салфетки разбирают. Цветы комнатные берут, я бегонии и бальзамины приносила, все быстро раскупили. Сюда просто прохожие не заходят, идут любители старья, раритетов, вещей с историей.

Пока мы беседовали, к покрывалу с товаром подошел мужчина, окинул взглядом лежащее, взял обломок камня для затачивания ножей.

— Рубль! — огласила цену продавец.

— Дорого! — возразил покупатель.

— Ладно, забирайте за 50 копеек, — уступила женщина.

Сколько же можно заработать на продаже хлама? От антиквариата, наверное, прибыль неплохая. Но продавая по 50 копеек, много ли набежит?

— Ну, я рублей 30 сегодня уже заработала, — похвасталась пенсионерка. — Салфеток несколько купили, цветы, камешек мужчина забрал. Еще у меня бутылочки стеклянные из-под напитков маленькие были, тоже женщина взяла — 7 штук по 50 копеек. Сказала, цветы в них ставить будет. Заметила, что кактусы все хотят купить. Подруга моя говорит, что сейчас композиции из них делать модно, даже фотографии с интернетов показывала. Но я такие не умею, просто в стаканчиках продаю.


Подстаканник за полсотни и серебро за 20−25 рублей

На одном из покрывал замечаю босоножки. Маркировка 36. Но такие даже в моем детстве уже не носили, им лет 30. Цена — 5 рублей.

Проходя мимо импровизированных прилавков, замечаю вьетнамскую шляпу, наручники, электронный будильник, который может куковать и кукарекать, видики, колонки, радиоприемники. Больше всего удивил арбалет.


К слову, на нашей барахолке почти нет мебели. Встретилось только пару пластиковых этажерок кто-то продавал и сервировочный столик из дерева — довольно симпатичный. Кое-где продают основания от швейных машин с ножным приводом. Сейчас из них модно делать столы. К примеру, на питерском блошином рынке или львовском можно найти венские стулья, старинные навесные полочки, люстры, светильники и многое другое.

Зато у нас каждый третий продавец продает советские сковородки для печенья в виде белочек, грибов, шишек. Есть знаменитые орешницы. Стоят 5−15 рублей, зависит от состояния.


Многие тут продают подстаканники. Есть более современные по 5−10 рублей. Есть раритетные с изображением Минина и Пожарского, с эмблемой Олимпиады.

— Цена зависит от состояния, — поясняет продавец. — Есть и по 20 рублей, есть и по 49.

На вопрос, где берут столько интересных старинных вещей, хозяин подстаканников только усмехнулся и сказал, что там, где взял, уже нет. Сумму дохода от такого бизнеса тоже не назвал.


У продавца по соседству стоят бюсты Ленина, лежит знамя и вымпелы с изображением Ильича.


У пожилого мужчины две девушки покупают серебряные украшения. Взяли брошку за 25 и серьги за 20 рублей.


Кстати, за съемку на «Поле чудес» можно «получить по шапке». К людям с фотоаппаратами продавцы барахолки относятся не очень дружелюбно. Одна из продавцов объяснила, что не все вещи, которые здесь сбывают, нажиты непосильным трудом. Поэтому продающие их и не хотят попадать в кадр.

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Теги: Минск
 
 
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