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В Минске в августе пройдет совместное компьютерное командно-штабное учение объединенной системы ПВО
06.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
В ходе заседания стороны намерены подписать соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их совершенствовании, а также о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией в интересах вооруженных сил государств – участников СНГ, сообщили в Минобороны Беларуси.
Кроме этого, главы оборонных ведомств Беларуси и России утвердят замысел совместного компьютерного командно-штабного учения объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников СНГ «Региональная безопасность – 2018», которое должно пройти в августе текущего года в Минске, проинформировали в Министерстве обороны.
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В ходе заседания стороны намерены подписать соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их совершенствовании, а также о...
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