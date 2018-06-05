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В столичном Дворце искусств открывается выставка «Витебск +100»

06.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Столетие как точка отсчета. Столетие судьбоносной Октябрьской революции. Столетие со дня основания Витебского народного художественного училища, а в 2021 году – столетие УНОВИСа. И удивительное совпадение: Витебская областная организация Белорусского союза художников насчитывает ныне 100 членов, позиционирующих себя как наследников самых разных направлений в искусстве.

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«Витебск +100» по совместительству является еще и презентацией республиканского выставочного проекта «Формат».

По мысли куратора проекта Екатерины Мясниковой, это попытка оглянуться на события столетней давности и понять, каким образом они повлияли на формирование всемирно знаменитой витебской школы. Это спил столетнего дерева-великана, попытка возвращения к корням и единения с грунтовыми водами прошлого. Это срез настоящего, внимательный взгляд на себя и попытка прочувствовать ту трансформацию в сознании творцов, которая произошла в Витебске за сто лет существования школы.

Но не надо думать, что «Формат» целиком замкнут на Витебске.  Это проект-мозаика, проект-пазл. Он открыт для самых разных художников. Единственное ограничение – формат метр на метр или 50х50. В нынешнем пилотном варианте проект включает в себя 51 полотно 28 авторов.


 
Теги: Витебск
 
 
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Столетие как точка отсчета. Столетие судьбоносной Октябрьской революции. Столетие со дня основания Витебского народного художественного училища, а в 2021 году...
 
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