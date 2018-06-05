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Правительство одобрило проведение работы по вхождению ЕБРР в капитал «Белинвестбанка»
06.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Документом одобрено проведение открытым акционерным обществом "Белинвестбанк" работы по привлечению в акционерный капитал банка инвестиций ЕБРР.
Координировать эту работу поручено Госкомитету по имуществу.
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Документом одобрено проведение открытым акционерным обществом "Белинвестбанк" работы по привлечению в акционерный капитал банка инвестиций ЕБРР. ...
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