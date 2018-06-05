В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Instagram может разрешить выкладывать видео продолжительностью до 1 часа Такую возможность сейчас рассматривает владеющая Instagram компания Facebook. ...

Такую возможность сейчас рассматривает владеющая Instagram компания Facebook.Возможно, нововведение коснется роликов, снятых в вертикальном формате, который поддерживается функцией Instagram Stories (с ее помощью можно загружать фото и видео до 15 секунд, которые доступны в течение 24 часов).Затронет нововведение лишь Instagram Stories или весь сервис в целом - пока неясно.Запущенный в 2010 году, Instagram в 2012 года был куплен Facebook. Цена покупки составила 300 млн долларов и 23 млн акций компании, что в общей сложности составило более 1 млрд долларов.Число зарегистрированных пользователей сервиса превысило 1,1 млрд человек.