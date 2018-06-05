В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гватемале после извержения вулкана около 200 человек пропали без вести, число погибших достигло 73 Число погибших сейчас составляет 73 человека, и эти цифры, судя по всему, не окончательные. Как считают эксперты, по мере продолжения поисково- спасательных...

Число погибших сейчас составляет 73 человека, и эти цифры, судя по всему, не окончательные.Как считают эксперты, по мере продолжения поисково- спасательных работ число погибших, которое сейчас составляет 73 человека, будет расти.Гватемала - государство в Центральной Америке, находится между Мексикой, Сальвадором и Белизом.Вулкан Фуэго является одним из самых активных в Гватемале. Очередное извержение, которое затронуло почти 2 млн человек, произошло в воскресенье.В связи с гибелью людей в Гватемале объявлен трехдневный траур.