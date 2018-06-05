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В Гватемале после извержения вулкана около 200 человек пропали без вести, число погибших достигло 73
06.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Число погибших сейчас составляет 73 человека, и эти цифры, судя по всему, не окончательные.
Как считают эксперты, по мере продолжения поисково- спасательных работ число погибших, которое сейчас составляет 73 человека, будет расти.
Гватемала - государство в Центральной Америке, находится между Мексикой, Сальвадором и Белизом.
Вулкан Фуэго является одним из самых активных в Гватемале. Очередное извержение, которое затронуло почти 2 млн человек, произошло в воскресенье.
В связи с гибелью людей в Гватемале объявлен трехдневный траур.
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В Гватемале после извержения вулкана около 200 человек пропали без вести, число погибших достигло 73
Число погибших сейчас составляет 73 человека, и эти цифры, судя по всему, не окончательные. Как считают эксперты, по мере продолжения поисково- спасательных...
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