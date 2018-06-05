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Гороскоп на 6 июня
06.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Овен
Возможна поддержка от высокопоставленной личности. Увы, настроение Овну может испортить родственник, сообщив неприятную новость.
Телец
Не старайтесь быть на виду, не рвитесь под свет софитов: вы окажетесь легкодоступной мишенью для тайных врагов и недоброжелателей, которые настроены весьма решительно.
Близнецы
Близнецам придется много балансировать между окружающими их людьми. На пути Близнецов обязательно появится тот, кто помешает осуществить задуманное, поэтому не стройте серьезных планов.
Рак
В любовной сфере у Рака все зависит от эмоционального состояния. Причем, не вашего, а избранника. Старайтесь спокойно реагировать на все, что будет сказано в ваш адрес.
Лев
Семейный бюджет может потребовать срочной проверки и корректировки. Видимо, ваши ожидания разошлись с реальностью.
Дева
Не обещайте людям того, что не сможете сделать. Не будьте столь требовательны к людям, они всего лишь люди, а не идеально запрограммированные роботы.
Весы
Весам сообщат приятное известие, которое позволит иначе взглянуть на многие профессиональные дела. Кардинальная смена власти пойдет вам на руку.
Скорпион
Злоупотребление алкоголем в это время способно усугубить возникновение и течение болезней вплоть до психических расстройств.
Стрелец
Вы сами для себя наилучший гороскоп, и психолог, и гадалка, поэтому слушайте только себя, чтоб получить отличное самочувствие и желаемое в придачу.
Козерог
Звезды обещают Козерогу бурный любовный роман, который случится в дороге, или в новой компании. Плохо то, что он отвлечет вас от важных заданий.
Водолей
Особо теплыми будут отношения Водолеев с детьми. Вы просто станете купаться в лучах собственной любви к отпрыскам, а проявления их нежности и заботы заставят вас подумать, что дети - это лучшее ваше достижение в жизни.
Рыбы
Пора покончить с незаконченными делами Рыбам, стимулируя себя фразой – «сейчас или никогда». Рыбы, как всегда все рассчитали и просчитали, но могут появиться непредвиденные ситуации.
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Овен Возможна поддержка от высокопоставленной личности. Увы, настроение Овну может испортить родственник, сообщив неприятную новость. Телец ...
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