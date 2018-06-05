ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На аукционе в Париже продан скелет динозавра за 2 миллиона евро

06.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A



Аукцион проходил в главной достопримечательности Парижа — Эйфелевой башне. 

Читайте также

Археологи раскрыли тайну постройки статуй на острове Пасхи
Девятиметровый скелет, возраст которого — более 150 миллионов лет, нашли в Соединенных Штатах в 2013 году. Специалисты считают, что останки принадлежат животному из плотоядной группы ящеров. 

Приобрел себе такой "сувенир" некий француз. Его имя не разглашается. Однако известно, что покупатель хочет передать скелет динозавра в дар музею, чтобы посетители смогли его рассматривать, а исследователи — изучать.

Часть вырученных от продажи скелета денег перечислят благотворительным организациям по охране окружающей среды.

Редкий синий бриллиант с 300-летней королевской историей продали на аукционе Sotheby's в Женеве за $ 6,7 миллиона. Драгоценный камень изящной огранки The Farnese Blue ушел с молотка всего через четыре минуты после начала торгов. 

Напомним, редчайшее произведение южнокорейского художника-абстракциониста Ким Ван Ки ушло с молотка в Сеуле почти за 8 миллионов долларов. 

Узнайте, за какую сумму ушла картина Казимира Малевича «Супрематическая композиция» с аукциона в Нью-Йорке.





 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аукцион проходил в главной достопримечательности Парижа — Эйфелевой башне.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Приём детей в первые классы начнётся в Минске 12 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Инфа-Курьер

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика