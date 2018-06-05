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На аукционе в Париже продан скелет динозавра за 2 миллиона евро
06.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Аукцион проходил в главной достопримечательности Парижа — Эйфелевой башне.
Девятиметровый скелет, возраст которого — более 150 миллионов лет, нашли в Соединенных Штатах в 2013 году. Специалисты считают, что останки принадлежат животному из плотоядной группы ящеров.
Приобрел себе такой "сувенир" некий француз. Его имя не разглашается. Однако известно, что покупатель хочет передать скелет динозавра в дар музею, чтобы посетители смогли его рассматривать, а исследователи — изучать.
Часть вырученных от продажи скелета денег перечислят благотворительным организациям по охране окружающей среды.
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Аукцион проходил в главной достопримечательности Парижа — Эйфелевой башне. ...
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