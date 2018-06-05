На аукционе в Париже продан скелет динозавра за 2 миллиона евро

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Аукцион проходил в главной достопримечательности Парижа — Эйфелевой башне.Девятиметровый скелет, возраст которого — более 150 миллионов лет, нашли в Соединенных Штатах в 2013 году. Специалисты считают, что останки принадлежат животному из плотоядной группы ящеров.Приобрел себе такой "сувенир" некий француз. Его имя не разглашается. Однако известно, что покупатель хочет передать скелет динозавра в дар музею, чтобы посетители смогли его рассматривать, а исследователи — изучать.Часть вырученных от продажи скелета денег перечислят благотворительным организациям по охране окружающей среды.Редкий синий бриллиант с 300-летней королевской историей продали на аукционе Sotheby's в Женеве за $ 6,7 миллиона. Драгоценный камень изящной огранки The Farnese Blueпосле начала торгов.Напомним, редчайшее произведение южнокорейского художника-абстракциониста Ким Ван Кив Сеуле почти за 8 миллионов долларов.Узнайте, за какую суммуКазимира Малевича «Супрематическая композиция» с аукциона в Нью-Йорке.