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Белорус Андрей Скабелка возглавит сборную Казахстана по хоккею
06.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
«Само собой, сборной Казахстана нужно будет вернуться в элиту, раз мы будем проводить у себя дома чемпионат мира в нашем дивизионе. Поэтому задача [у Скабелки], конечно, выиграть этот турнир», — цитирует Мамина агентство
Стоит отметить, что одним из соперников сборной Казахстана на ЧМ-2019 в I дивизионе будет команда Беларуси. В группе А вместе с белорусами и казахами единственную путевку в элиту мирового хоккея оспорят сборные Словении, Венгрии, Литвы и Южной Кореи.
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