В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорус Андрей Скабелка возглавит сборную Казахстана по хоккею ...

, — цитирует Мамина агентствоСтоит отметить, что одним из соперников сборной Казахстана на ЧМ-2019 в I дивизионе будет команда Беларуси. В группе А вместе с белорусами и казахами единственную путевку в элиту мирового хоккея оспорят сборные Словении, Венгрии, Литвы и Южной Кореи.