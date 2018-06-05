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Белорус Андрей Скабелка возглавит сборную Казахстана по хоккею

06.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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«Само собой, сборной Казахстана нужно будет вернуться в элиту, раз мы будем проводить у себя дома чемпионат мира в нашем дивизионе. Поэтому задача [у Скабелки], конечно, выиграть этот турнир», — цитирует Мамина агентство «Р-Спорт».

Стоит отметить, что одним из соперников сборной Казахстана на ЧМ-2019 в I дивизионе будет команда Беларуси. В группе А вместе с белорусами и казахами единственную путевку в элиту мирового хоккея оспорят сборные Словении, Венгрии, Литвы и Южной Кореи.

 
 
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