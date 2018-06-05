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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Гомсельмаш» презентовал на «Белагро-2018» суперкомбайн Фото: БЕЛТА «Сегодня на выставке из новинок представлен так называемый суперкомбайн — КЗС-2124КР. Та машина, которая демонстрировалась главе государства в...

— цитирует МуляраПо словам начальника маркетинг-центра, теперь суперкомбайн оснащен всеми необходимыми функциями, которые могут помочь комбайнеру или даже заменить его.Кроме того, были представлены две модели зерноуборочных комбайнов с гибридной схемой обмолота КЗС-1319 и КЗС-3219КР. Ожидается, что на «Белагро-2018» также продемонстрируют универсальное мобильное энергетическое средство МС-350, способное работать и как трактор, и как кормоуборочный комбайн.— заключил Муляр.