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«Гомсельмаш» презентовал на «Белагро-2018» суперкомбайн
06.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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«Сегодня на выставке из новинок представлен так называемый суперкомбайн — КЗС-2124КР. Та машина, которая демонстрировалась главе государства в прошлом году, была доработана, — цитирует Муляра
По словам начальника маркетинг-центра, теперь суперкомбайн оснащен всеми необходимыми функциями, которые могут помочь комбайнеру или даже заменить его.
Кроме того, были представлены две модели зерноуборочных комбайнов с гибридной схемой обмолота КЗС-1319 и КЗС-3219КР. Ожидается, что на «Белагро-2018» также продемонстрируют универсальное мобильное энергетическое средство МС-350, способное работать и как трактор, и как кормоуборочный комбайн.
«На выставке демонстрируется не имеющий аналогов в мире газомоторный зерноуборочный комбайн КЗС-4118К. Он работает на компримированном природном газе», — заключил Муляр.
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Фото: БЕЛТА «Сегодня на выставке из новинок представлен так называемый суперкомбайн — КЗС-2124КР. Та машина, которая демонстрировалась главе государства в...
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