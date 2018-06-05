В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске набирать детей в первые классы начнут 12 июня В предстоящем учебном году будут открыты 854 первых класса, в которых предстоит обучаться более чем 20 тысячам детей. Родителям для приема их малышей в первые...

В предстоящем учебном году будут открыты 854 первых класса, в которых предстоит обучаться более чем 20 тысячам детей. Родителям для приема их малышей в первые классы необходимо написать заявление, предоставить свидетельство о рождении ребенка, а также медсправку о состоянии здоровья. Графики работы приемных комиссий размещены на сайтах и информационных стендах школ.Кампания по приему детей в первые классы завершится 28 августа.В комитете по образованию напомнили, что, согласно решению администрации, за каждым учреждением образования закреплен определенный район, а дети из других районов смогут поступить туда по заявлениям родителей или законных представителей при наличии свободных мест. Преимущественное право на свободные места в первых классах будут иметь дети, чьи старшие братья или сестры уже учатся в этой школе, а также дети сотрудников учреждения образования. Решения о приеме первоклашек на вакантные местах принимаются комиссией до 30 августа.