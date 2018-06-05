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В Минске набирать детей в первые классы начнут 12 июня

06.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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В предстоящем учебном году будут открыты 854 первых класса, в которых предстоит обучаться более чем 20 тысячам детей. Родителям для приема их малышей в первые классы необходимо написать заявление, предоставить свидетельство о рождении ребенка, а также медсправку о состоянии здоровья. Графики работы приемных комиссий размещены на сайтах и информационных стендах школ.

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Кампания по приему детей в первые классы завершится 28 августа.

В комитете по образованию напомнили, что, согласно решению администрации, за каждым учреждением образования закреплен определенный район, а дети из других районов смогут поступить туда по заявлениям родителей или законных представителей при наличии свободных мест. Преимущественное право на свободные места в первых классах будут иметь дети, чьи старшие братья или сестры уже учатся в этой школе, а также дети сотрудников учреждения образования. Решения о приеме первоклашек на вакантные местах принимаются комиссией до 30 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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В предстоящем учебном году будут открыты 854 первых класса, в которых предстоит обучаться более чем 20 тысячам детей. Родителям для приема их малышей в первые...
 
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Приём детей в первые классы начнётся в Минске 12 июня
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