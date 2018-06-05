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Ученые рассказали, как выявить болезни Паркинсона и Альцгеймера при помощи курсора мышки
06.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Для этого при помощи искусственного интеллекта было проанализировано более 30 миллионов запросов в поисковой системе Bing. После специалисты сравнили поведение людей, интересующихся симптомами болезней Паркинсона и Альцгеймера, с контрольной группой. Как оказалось, признаками развития данных болезней можно считать дрожащий курсор мыши, медленную прокрутку страниц или повторный поиск информации в интернете.
Авторы исследования подчеркивают важность своего открытия, ведь для выявления первых признаков болезни даже не потребуется посещать врачей. Вполне возможно, что в скором времени появится специальное программное обеспечение, которое поможет выявлять недуг еще раньше.
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Для этого при помощи искусственного интеллекта было проанализировано более 30 миллионов запросов в поисковой системе Bing. После специалисты сравнили...
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