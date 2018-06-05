В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Лунинецком районе двое сельчан получили по 3 месяца ареста за кражу живности Дождавшись темноты, они направились к сараю. Прихватили с собой нож. Пока один стоял на стреме, другой убил свинью. Когда пришла пора выносить тушу из сарая,...

Дождавшись темноты, они направились к сараю. Прихватили с собой нож. Пока один стоял на стреме, другой убил свинью. Когда пришла пора выносить тушу из сарая, налетчики вдруг поняли, что не смогут ее поднять. В очередной раз ограничились курятиной, а свинину оставили хозяевам.Сотрудники милиции оперативно вышли на след воров. По фактам краж возбудили уголовное дело. Суд Лунинецкого района признал граждан виновными и назначил каждому наказание в виде трех месяцев ареста. Кроме того, им предстоит пройти курс лечения от хронического алкоголизма.сообщила sb.by, что ущерб потерпевшим возмещен.