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Молодежная сборная Беларуси по футболу проиграла албанцам в товарищеском матче
06.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
В составе команды Людаса Румбутиса по голу забили полузащитник «Днепра» Владислав Федосов и форвард «Минска» Дмитрий Антилевский.
Албания (U-21) — Беларусь (U-21) — 3:2. Голы: 0:1 — Федосов (30). 1:1 — (47+). 2:1 — (64). 3:1 — (80). 3:2 — Антилевский (89).
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В составе команды Людаса Румбутиса по голу забили полузащитник «Днепра» Владислав Федосов и форвард «Минска» Дмитрий Антилевский. Албания (U-21) — Беларусь...
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