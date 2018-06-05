В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МЧС: радиационный фон в Беларуси из-за лесного пожара в районе ЧАЭС не изменился По запросу МЧС Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды представил данные со...

По запросу МЧС Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды представил данные со стационарных пунктов наблюдения радиационного мониторинга и измерительных пунктов автоматизированной системы контроля, согласно которым сегодня, 5 июня, радиационный фон остается стабильным. Превышений уровней мощности дозы гамма-излучения многолетних значений не зарегистрировано.В МЧС отметили, что синоптическая ситуация по югу страны 5—6 июня, в том числе северо-западный ветер со скоростью 4—6 м/с, не будет способствовать переносу воздушных масс на территорию Беларуси.Белгидромет в связи с обстоятельствами с 5 июня перешел на усиленный режим работы службы радиационно-экологического мониторинга на территории Гомельщины.Работники Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси находятся в контакте с украинскими коллегами. Данные о результатах радиационного мониторинга можно узнать на сайте rad.org.by.