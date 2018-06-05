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Представители МИД Беларуси и Литвы обсудили вопросы строительства БелАЭС
06.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Фото: МИД
Во время переговоров прошло принципиальное обсуждение поднимаемых Литвой вопросов по поводу строительства Белорусской АЭС. Наряду с констатацией ряда существенных разногласий в оценках белорусской и литовской сторон замглавы МИД Беларуси информировал коллегу о принятии необходимых мер по обеспечению безопасности в ходе возведения и будущей эксплуатации атомной электростанции, выполнении международных обязательств и соответствующем взаимодействии республики с профильными международными организациями, включая МАГАТЭ, а также о завершающемся рассмотрении итогов стресс-тестов БелАЭС во время партнерской проверки, проводимой с добровольно принятыми Беларусью обязательствами и по согласованному с Европейской комиссией алгоритму.
Кроме того, дипломаты обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимодействия Беларуси и Евросоюза. Стороны также провели дискуссию по вопросам прав человека.
Помимо прочего был затронут вопрос белорусско-литовских отношений. Представители внешнеполитических ведомств выразили взаимную заинтересованность в поддержании высокого уровня экономического взаимодействия, также отметив важность регулярного проведения белорусско-литовских экономических форумов. Очередной, уже 14-й по счету, пройдет 7—8 июня в Витебске.
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