|
Руководство Гольшанского крахмального завода считает, что обвинять предприятие в гибели рыбы пока преждевременно
06.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Заместитель начальника Сморгонской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Денис Чертович рассказал подробности:
— На «горячую линию» инспекции поступил звонок от местного жителя, который сообщил о гибели рыбы в реке Гольшанка. Человек обратил внимание на то, что вода в реке мутная и неприятно пахнет. Мы выехали на место и обнаружили большую промоину — примерно метр в ширину и полтора–два метра в высоту в обваловке технического водоема с отходами производства крахмального завода. Через образовавшееся отверстие все содержимое накопителя беспрепятственно перетекало в Гольшанку. Специалисты обследовали реку выше по течению от предприятия — там вода внешне казалась чистой. Мы произвели все необходимые замеры, результаты которых узнаем позже. Но объективная картина произошедшего дает нам право выдвигать версию о том, что в происшествии виновато руководство завода, не принявшее меры по недопущению попадания отходов в реку.
Тогда крахмальный завод был оштрафован с предписанием о принятии мер по восстановлению обваловки и недопущению аналогичных инцидентов в дальнейшем. Срок выполнения предписания истекал 4 июня, однако днем ранее произошло новое обрушение — на этот раз с более серьезными последствиями.
Директор Гольшанского крахмального завода Сергей Чудиловский с предварительными выводами специалистов межрайонной инспекции не согласен:
— Говорить можно что угодно, а результаты анализов будут только в понедельник. В нашем производстве мы не используем химикаты. В отводной канал сливается земля с картофеля. Она содержит какое–то количество удобрений, которые вносились на поля во время его выращивания. Технология такая: смывы выливаем в отводной канал длиной 470 метров. Здесь грязная вода отстаивается. Канал не имеет выхода к реке: огорожен валами из грунта. Вода уходит вниз сквозь грунт, попадая в реку под землей сквозь природный фильтр. За сутки мы сливаем сюда кубов 50 — 60 воды — не больше. Все, что попадает в этот канал, успевает осесть на дне. Даже если что–то и слилось в реку в образовавшуюся промоину, то только незначительное количество. Уверен, что с полей сельхозпредприятий дожди вымывают в Гольшанку куда больше всякой химии.
Тем временем среди местных жителей ходит своя версия произошедшего, и связана она именно с очисткой технического водоема. Жительница агрогородка Гольшаны Жанна Садовская слышала, что ограждение случайно разрушил работавший здесь тракторист, неловко развернувший свой агрегат:
— Никто ничего плохого не замышлял, просто так вышло, — резюмирует она и добавляет, что более чем за 20 лет, прожитых ею в Гольшанах, мор рыбы в реке произошел впервые.
В Сморгонской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира пока ждут результатов проведенных анализов, основным из которых должен стать уровень содержания кислорода в воде. Поскольку Гольшанка имеет высокий охранный статус из–за обитания в ней редких видов рыб, здесь установлены очень высокие требования к качеству ее воды.
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена без письменного разрешения редакции. Цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство Гольшанского крахмального завода считает, что обвинять предприятие в гибели рыбы пока преждевременно
фото белта. Заместитель начальника Сморгонской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Денис Чертович рассказал подробности: — На...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)