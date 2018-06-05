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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Руководство Гольшанского крахмального завода считает, что обвинять предприятие в гибели рыбы пока преждевременно фото белта. Заместитель начальника Сморгонской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Денис Чертович рассказал подробности: — На...

Заместитель начальника Сморгонской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Денис Чертович рассказал подробности:Денис Чертович уточнил, что ровно месяц назад произошел похожий случай с размыванием ограждения того же технического водоема. Тогда, правда, мор рыбы зафиксирован не был, но все забранные из реки пробы показали наличие вредных компонентов: взвешенных веществ, фосфора, азота, нитрата иона и нитрита иона. Поскольку предприятие не имеет разрешения на сброс отходов в реку, этих веществ в ней не должно было быть.Тогда крахмальный завод был оштрафован с предписанием о принятии мер по восстановлению обваловки и недопущению аналогичных инцидентов в дальнейшем. Срок выполнения предписания истекал 4 июня, однако днем ранее произошло новое обрушение — на этот раз с более серьезными последствиями.Директор Гольшанского крахмального завода Сергей Чудиловский с предварительными выводами специалистов межрайонной инспекции не согласен:Руководитель предприятия заверил, что экологическая составляющая работы завода его волнует далеко не в последнюю очередь. В минувшую пятницу, например, начались работы по очистке отводного канала. А рухнувшая обваловка... Вовремя недосмотрели, бывает...Тем временем среди местных жителей ходит своя версия произошедшего, и связана она именно с очисткой технического водоема. Жительница агрогородка Гольшаны Жанна Садовская слышала, что ограждение случайно разрушил работавший здесь тракторист, неловко развернувший свой агрегат:резюмирует она и добавляет, что более чем за 20 лет, прожитых ею в Гольшанах, мор рыбы в реке произошел впервые.В Сморгонской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира пока ждут результатов проведенных анализов, основным из которых должен стать уровень содержания кислорода в воде. Поскольку Гольшанка имеет высокий охранный статус из–за обитания в ней редких видов рыб, здесь установлены очень высокие требования к качеству ее воды.