Как быстро убрать кухню после застолья и отмыть пригоревшую посуду? Лайфхаки от профессионала

Мы запускаем серию видео, которые помогут вам если уж не полюбить уборку, то хотя бы сделать этот процесс более быстрым и приятным. И тема нашего первого выпуска: как убрать кухню после застолья.

Инструктаж от профессионала с пошаговыми рекомендациями вы можете найти в этом видео.

А вот вам пара лайфхаков, которые пригодятся не только после масштабных посиделок с друзьями, но и в повседневной уборке на кухне.

Чтобы стеклянная посуда сверкала, почистите ее содой.

Залезли на «пять минуточек» в соцсети — и кастрюля/сковорода пригорели? Измельчите 10 таблеток активированного угля, залейте порошок теплой водой и кипятите этот раствор в течение получаса, а потом промойте посуду теплой водой.

Отмыть пригоревшую еду с плиты поможет кашица из размоченной соды или смеси средства для мытья посуды и воды — их необходимо оставить на пятне в течение 15 минут, а после смыть губкой.

Помните, что для стеклокерамики стоит использовать специальный скребок; главное после уборки — все вытереть насухо.

Как отмыть духовку? Просто налейте в жаропрочную емкость или противень воду с лимонной кислотой — и включите духовку на 30 минут.

Чтобы сантехника служила вам долго, не выливайте жир в раковину, обязательно убирайте остатки пищи перед мытьем посуды или используйте специальную сетку для слива.

При мытье пола особое внимание уделите участкам возле плиты и раковины и помните, что линолеум лучше всего отмывать холодной водой.