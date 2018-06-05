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Как быстро убрать кухню после застолья и отмыть пригоревшую посуду? Лайфхаки от профессионала

06.06.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Мы запускаем серию видео, которые помогут вам если уж не полюбить уборку, то хотя бы сделать этот процесс более быстрым и приятным. И тема нашего первого выпуска: как убрать кухню после застолья.

Инструктаж от профессионала с пошаговыми рекомендациями вы можете найти в этом видео.

А вот вам пара лайфхаков, которые пригодятся не только после масштабных посиделок с друзьями, но и в повседневной уборке на кухне.

  • Чтобы стеклянная посуда сверкала, почистите ее содой.
  • Залезли на «пять минуточек» в соцсети — и кастрюля/сковорода пригорели? Измельчите 10 таблеток активированного угля, залейте порошок теплой водой и кипятите этот раствор в течение получаса, а потом промойте посуду теплой водой.
  • Отмыть пригоревшую еду с плиты поможет кашица из размоченной соды или смеси средства для мытья посуды и воды — их необходимо оставить на пятне в течение 15 минут, а после смыть губкой.
  • Помните, что для стеклокерамики стоит использовать специальный скребок; главное после уборки — все вытереть насухо.
  • Как отмыть духовку? Просто налейте в жаропрочную емкость или противень воду с лимонной кислотой — и включите духовку на 30 минут.
  • Чтобы сантехника служила вам долго, не выливайте жир в раковину, обязательно убирайте остатки пищи перед мытьем посуды или используйте специальную сетку для слива.
  • При мытье пола особое внимание уделите участкам возле плиты и раковины и помните, что линолеум лучше всего отмывать холодной водой.
 
 
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