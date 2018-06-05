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Как быстро убрать кухню после застолья и отмыть пригоревшую посуду? Лайфхаки от профессионала
Мы запускаем серию видео, которые помогут вам если уж не полюбить уборку, то хотя бы сделать этот процесс более быстрым и приятным. И тема нашего первого выпуска: как убрать кухню после застолья.
Инструктаж от профессионала с пошаговыми рекомендациями вы можете найти в этом видео.
А вот вам пара лайфхаков, которые пригодятся не только после масштабных посиделок с друзьями, но и в повседневной уборке на кухне.
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Мы запускаем серию видео, которые помогут вам если уж не полюбить уборку, то хотя бы сделать этот процесс более быстрым и приятным.
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