Болельщик из Германии едет на чемпионат мира в Россию на тракторе с «пивной бочкой»

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Немецкий болельщик едет поддержать свою национальную команду на чемпионат мира в Россию на крайне необычном транспортном средстве. Это трактор, к которому прикреплена «пивная бочка».

На самом деле колоритный прицеп является «домом на колёсах», где водитель отдыхает в перерыве между своими «марш-бросками». Недавно он пересёк польско-белорусскую границу и сейчас движется по территории Беларуси.