Гродненцы скоро получат виртуальную карту V-BANKING

Мы привыкли, что, если понадобилась платежная карточка, нужно обращаться в банк. Например, в тот, через который начисляется зарплата, или в тот, который ближе к дому. Стоп! А зачем вообще куда-то ходить и что-то оформлять?!
Через неделю карточку можно получить мгновенно и без посещения банка. Это стало возможным благодаря тому, что в июне velcom первым среди телеком-операторов запускает виртуальную карту V-BANKING. Разбираемся, как высокотехнологичная новинка поможет в решении повседневных денежных вопросов и чем вообще она будет полезна белорусам.
КАРТА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ
Виртуальные карты уже давно завоевали популярность среди продвинутых пользователей финансовых услуг по всему миру. Главная особенность инструмента, как бы это удивительно ни звучало, в его отсутствии. Все дело в том, что у виртуальной карты нет физического носителя. Вместо привычного «пластика» ее владелец получает реквизиты, которые необходимы для совершения операций. Это срок действия, номер и трехзначный защитный код. Карту можно свободно использовать для оплаты различных услуг и покупок в интернете. Карточка также поддерживает функционал 3-D Secure, чтобы обеспечить пользователям безопасность покупок.
Казалось бы, зачем нужна такая карта, когда в кошельке всегда есть одна-две, а то и больше обычных? В первую очередь из соображений безопасности. Вот самая безобидная ситуация: торопились на встречу и обнаружили, что оставили дома кошелек. Имея в запасе «виртуалку», вы даже не почувствуете каких-то неудобств. В крайнем случае с ее помощью вы в любой момент можете вернуться домой, заказав онлайн-такси. Одним словом, виртуальная карта всегда и при любых обстоятельствах с вами. При этом злоумышленники не могут «подсмотреть» секретные пароли, а потому деньги на таком счету находятся под усиленной защитой.
Еще один плюс с точки зрения безопасности – эта карта не связана с вашим основным счетом, на котором, например, находится вся ваша зарплата или сбережения. За рубежом виртуальные карты часто оформляют в качестве дополнительного инструмента оплаты, чтобы безопасно совершать онлайн-покупки и интернет-платежи.
КАРТА, КОТОРОЙ МОЖНО ОПЛАТИТЬ ВСЕ
«Пластик» V-BANKING сделан на основе международной платежной системы Visa. Это значит, что все преимущества физических «собратьев» по платежной системе доступны и владельцам виртуальной карты. Так, ею можно рассчитываться и в Беларуси, и за границей.
Карта оформляется в белорусских рублях. Без всяких комиссий ею можно платить в интернете, мобильном приложении v-banking, в том числе и в ЕРИП. А это значит, что новинка от телеком-оператора способна решить многие, если не все повседневные вопросы. В одном только ЕРИП жителям Гродно уже доступны несколько десятков тысяч операций.
Заканчиваются деньги на мобильнике? Можно пополнить баланс с помощью виртуальной карты. Уехали на дачу и вспомнили, что нужно оплатить «жировку»? Тоже никаких проблем. Детские кружки, билеты в кино, налоги и даже лотерейные билеты – за все можно заплатить «виртуалкой». Ну а покупки каких-то товаров в интернет-магазинах, заказ билетов на поезда, бронирование отелей – здесь эта карта вообще самый подходящий вариант.
КАРТА, КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ ЭКОНОМИТЬ
Наверняка вы слышали про такую «фишку» банковских карточек, как кэшбэк. Если говорить просто – это возврат части денег, которые вы потратили на какие-то покупки. Обычно такие бонусы доступны владельцам карт на физических носителях. Но карта V-BANKING – это первая виртуальная карта с кэшбэком. Так, на счет будет поступать 2% от каждой операции в интернете.
Арифметика проста и приятна: оплатили покупку в 50 рублей – рубль получили обратно. Это касается оплат как по белорусским, так и по зарубежным сервисам. То есть не важно, заказали ли вы себе одежду на сайте в Китае или в Гродно. Кроме того, на остаток средств будет начисляться 3% годовых.
КАРТА, ЗА КОТОРОЙ НЕ НУЖНО ХОДИТЬ
В БАНК
Виртуальная карта разработана velcom в партнерстве с международной платежной системой Visa и Банком «Решение», который выступил эмитентом. Однако чтобы получить карточку, вовсе не придется идти или даже звонить в отделение. Не нужно быть и клиентом какого-то определенного банка. Для выпуска карточки понадобится только смартфон – открытие счета происходит удаленно через мобильное приложение v-banking.
Вам нужно будет сделать всего несколько кликов. Никаких анкет и справок тоже не потребуется, даже паспорт доставать из сумочки не нужно! Все ваши данные будут взяты из межбанковской системы идентификации клиентов. Через несколько секунд виртуальная карта готова и «привязана» к v-banking: останется лишь пополнить баланс – и можно оплачивать товары и услуги. Все довольно легко, быстро и удобно – так, как и требуется в век интернета и цифровых технологий.
Кстати, получить виртуальную карту могут не только абоненты телеком-оператора velcom. Услуга доступна всем белорусам, но на один телефонный номер можно оформить только одну виртуальную карту.
КАРТА, ЗА КОТОРУЮ НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ
Что важно, платить деньги за виртуальные карты не нужно – выпуск и обслуживание бесплатны.
Не возникнет никаких проблем и с пополнением баланса. Сделать это можно с помощью нескольких вариантов: через v-кошелек, в приложении v-banking, в ЕРИП, наличными и с других карт. Словом, можно выбрать тот способ, который удобен или актуален в конкретный момент. Комиссии за пополнение баланса не взимаются. Кроме того, по виртуальной карте V-BANKING предусмотрено бесплатное SMS-оповещение, а это значит, что вы всегда будете в курсе того, сколько денег на счету, и сможете постоянно контролировать свои расходы.
УП «Велком». УНП 101528843