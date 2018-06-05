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Семи предприятиям правительство возместит из бюджета платежи по кредиту

06.06.2018 09:48 — Разное | KYKY  
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В то время как Лукашенко заявляет о том, что от господдержки предприятий нет обещанного эффекта, а сами они живут на постоянной подпитке из госбюджета, правительство снова идет ему наперекор. Металлургическому заводу, Бобруйскому заводу тракторных деталей и агрегатов, «Гомсельмашу», «Минск Кристаллу», «Здравушке-милк», «Ольсе» и «Бабушкиной крынке» возместят часть процентов, которые были уплачены ими в 2018 за пользование кредитами, пишет TUT.BY. 

На это пойдут средства из республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, направляемых на развитие высокоэффективных производств. Притом деньги будут целевые: предприятия должны пользоваться ими для реализации инвестиционных проектов. Предельная сумма возмещения в составит около 4,8 миллионов евро и 534 тысячи рублей по кредитам в беларуских рублях.

Читайте по теме: Лукашенко: господдержка предприятий не дает эффекта

 
Теги: Минск
 
 
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В то время как Лукашенко заявляет о том, что от господдержки предприятий нет обещанного эффекта, а сами они живут на постоянной подпитке из госбюджета,...
 
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