Едва узнали. Кончита Вурст превратилась в седого дедушку с челкой и глубоким декольте

Обычно у Кончиты был вызывающий макияж, черная борода и длинные темно-каштановые волосы. На недавнее мероприятие она пришла в образе платиновой блондинки с белой бородой.И это еще не все. Кончита отрезала себе челку и отказалась от яркого макияжа со смоки. Теперь она красится в нюдовых тонах.На фестивале Вурст позировала фотографам на красной дорожке в белом комбинезоне с глубоким декольте, из которого виднелась мужская грудь с темными волосами.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS