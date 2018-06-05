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Едва узнали. Кончита Вурст превратилась в седого дедушку с челкой и глубоким декольте
06.06.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня
Обычно у Кончиты был вызывающий макияж, черная борода и длинные темно-каштановые волосы. На недавнее мероприятие она пришла в образе платиновой блондинки с белой бородой.
И это еще не все. Кончита отрезала себе челку и отказалась от яркого макияжа со смоки. Теперь она красится в нюдовых тонах.
На фестивале Вурст позировала фотографам на красной дорожке в белом комбинезоне с глубоким декольте, из которого виднелась мужская грудь с темными волосами.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Обычно у Кончиты был вызывающий макияж, черная борода и длинные темно-каштановые волосы. На недавнее мероприятие она пришла в образе платиновой блондинки с...
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