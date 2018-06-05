В Столбцовском районе неизвестные напали на пенсионера с ножом. Разыскивается один из нападавших

Мужчина рассказал, что в его дом, через незапертую входную дверь, вошли двое неизвестных и стали требовать деньги, угрожая ножом. Для устрашения они связали пенсионера и нанесли ему несколько порезов. Заполучив 3000 рублей, нападавшие скрылись. Лишь освободившись от веревки, пострадавший сумел позвонить в милицию. На место происшествия немедленно выехали оперативники, а мужчину с проникающими ранениями грудной клетки и брюшной полости доставили в районную больницу.

Довольно скоро было установлено, что совершению преступления могут иметь отношение двое сезонных рабочих местного сельхозпредприятия: 47-летний житель Воложинского района и 48-летний житель Логойского района. Оба ранее судимы.

"В ходе сбора информации и ее анализа были получены сведения, что фигуранты на попутном транспорте направились в поселок Ивенец Воложинского района. Там приобрели спиртные напитки, продукты питания, после чего на попутном транспорте направились в деревню Шараи Воложинского района. Там в 16.30 сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых. Второй нападавший разыскивается. По имеющимся сведениям, он мог направиться в Минск", - рассказали подробности дела в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

В связи с этим разыскивается ранее неоднократно судимый Стаселович Роман Иосифович, 1970 года рождения. На вид мужчине примерно 50 лет, рост около 160-170 см, волосы темные. Одет в черную майку, темные джинсы, светлые туфли, а также имел при себе сумку через плечо. Любую информацию можно сообщить в УВД Минского облисполкома по телефонам: 8-017-229-05-90, 8-029-665-10-06, 8-029-614-14-46, 8-029-343-28-00.

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