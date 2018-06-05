В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Китае спасли 23 шахтера, двое пропали без вести Сильный взрыв случился вчера, 5 июня, на железном руднике в городском округе Бэньси провинции Ляонин. На руднике проходили строительные работы. Возле входа...

Сильный, 5 июня, на железном руднике в городском округе Бэньси провинции Ляонин. На руднике проходили строительные работы. Возле входа в шахту взорвалась машина, которая перевозила взрывчатку.В результате взрыва погибли 11 человек. Спасатели смогли освободить 23 заблокированных под землей, еще двое до сих пор не извлечены. Что с ними — пока неизвестно. Девять человек госпитализированы.По какой причине произошел взрыв — пока неясно.Напомним, в больнице скончался один из четырех работников, пострадавшихбитумно-полимерных эмульсий и мастик «Алкид» в деревне Королев Стан под Минском.Количество жертв взрыва,в столице Афганистана Кабуле, увеличилось до 14 человек, 17 человек ранены.А в Румынии троевремен Второй мировой войны.