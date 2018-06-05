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В Китае спасли 23 шахтера, двое пропали без вести
06.06.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня
Сильный
В результате взрыва погибли 11 человек. Спасатели смогли освободить 23 заблокированных под землей, еще двое до сих пор не извлечены. Что с ними — пока неизвестно. Девять человек госпитализированы.
По какой причине произошел взрыв — пока неясно.
Напомним, в больнице скончался один из четырех работников, пострадавших
Количество жертв взрыва,
А в Румынии трое
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