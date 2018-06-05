В Министерстве обороны рассказали, что во время визита стороны обменяются опытом в сфере противодействия коррупции, поддержания дисциплины и правопорядка в вооруженных силах. Также планируется проведение рабочей встречи с представителями органов военного управления Вооруженных Сил и переговоров с руководством белорусского оборонного ведомства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские военные обменяются опытом с китайскими коллегами В Министерстве обороны рассказали, что во время визита стороны обменяются опытом в сфере противодействия коррупции, поддержания дисциплины и правопорядка...