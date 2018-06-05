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Белорусские военные обменяются опытом с китайскими коллегами
06.06.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня
В Министерстве обороны рассказали, что во время визита стороны обменяются опытом в сфере противодействия коррупции, поддержания дисциплины и правопорядка в вооруженных силах. Также планируется проведение рабочей встречи с представителями органов военного управления Вооруженных Сил и переговоров с руководством белорусского оборонного ведомства.
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В Министерстве обороны рассказали, что во время визита стороны обменяются опытом в сфере противодействия коррупции, поддержания дисциплины и правопорядка...
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