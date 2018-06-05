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МЧС о пожаре в чернобыльской зоне: радиационный фон не изменился

06.06.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды передал в МЧС данные со специальных приборов, по которым радиационная обстановка в Беларуси остается стабильной. 

Подчеркивается, что северо-западное направление ветра не будет способствовать переносу воздуха в нашу страну. Чтобы постоянно контролировать радиационную обстановку, был усилен режим работы службы радиационно-экологического мониторинга в Гомельской области. 

Возгорание в чернобыльской зоне еще продолжают ликвидировать. На земле этим занимается 131 человек, также работает авиация.

 
 
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Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды передал в МЧС данные со специальных...
 
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