В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МЧС о пожаре в чернобыльской зоне: радиационный фон не изменился Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды передал в МЧС данные со специальных...

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды передал в МЧС данные со специальных приборов, по которым радиационная обстановка в Беларуси остается стабильной.Подчеркивается, что северо-западное направление ветра не будет способствовать переносу воздуха в нашу страну. Чтобы постоянно контролировать радиационную обстановку, был усилен режим работы службы радиационно-экологического мониторинга в Гомельской области.Возгорание в чернобыльской зоне еще продолжают ликвидировать. На земле этим занимается 131 человек, также работает авиация.