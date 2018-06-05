В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Японии разработан летающий зонтик Зонтик - разработка венчурной компании Asahi Power Service. Это небольших размеров беспилотный аппарат с прочным навесом. У аппарата есть камеры, которые могут...

Зонтик - разработка венчурной компании Asahi Power Service. Это небольших размеров беспилотный аппарат с прочным навесом. У аппарата есть камеры, которые могут идентифицировать владельца. Летающий зонтик способен уберечь своего хозяина от дождя даже когда тот достаточно быстро ходит.На рынок новинка поступит где-то через 2 года. Сейчас специалисты компании хотят снизить себестоимость аппарата, а также пытаются научить дроны не сталкиваться друг с другом в воздухе над головами своих хозяев.