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Как будут принимать первоклашек в гимназии в этом году
06.06.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня
Эти вопросы волнуют многих родителей: по идее, сейчас определяющий фактор — место проживания семьи. То есть если дом относится к гимназии территориально (а проверить это можно на сайтах гимназий и районных администраций), ребенка зачислят без проблем. А вот детей, не проживающих в конкретном микрорайоне, принять в гимназии смогут только на оставшиеся свободные места. Приоритет у детей, чьи старшие братья или сестры уже обучаются в выбранной школе или гимназии, а также у тех, чьи мамы или папы — штатные сотрудники этих учебных заведений, объяснили в комитете по образованию Мингорисполкома. Набор документов стандартный: медицинская справка с пометкой «готов к обучению в школе с 6 лет», свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия), заявление (образец можно взять прямо в приемной комиссии) и паспорт одного из родителей, чтобы уточнить прописку.
Тем временем все вопросы о зачислении в гимназии детей, имеющих по месту пребывания временную (внимание — не менее одного учебного года!) регистрацию, подчеркнули в комитете, в этом году будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Здесь тоже понадобится заявление, которое директор должен зарегистрировать на личном приеме в специально заведенной для этого книге. Таких первоклассников, судя по всему, будет немало. По опыту последних лет можно сказать: особенно в Первомайском и Московском районах города. Впрочем, в одном из расчетно–справочных центров даже Центрального района признались: «У нас сейчас просто вал обращений по оформлению временных регистраций!» В другом расчетно–справочном центре тоже наблюдают повышенную активность:
— С предыдущего места жительства они не выписываются, а просто оформляют листок–вкладыш с соответствующей отметкой. Мамы будущих первоклассников часто регистрируются у своих родителей, если рядом с их домом есть хорошая гимназия: хотят, чтобы ребенок учился именно в ней. Наверное, родители особенно активны именно сейчас, потому что вот–вот начнется подача документов в первые классы.
Позиция Министерства образования прежняя: гимназии должны принимать детей, которые прописаны в домах, относящихся к таким учебным заведениям территориально. Что будет, если таких желающих окажется больше, чем мест? В министерстве не считают, что возникнет такая проблема, и подчеркивают: отслеживать, сколько детей прописано на территории тех или иных учебных заведений, — компетенция местных органов власти. Только вот к чему весь этот ажиотаж, если в начальной школе везде абсолютно одинаковая учебная программа?..
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Эти вопросы волнуют многих родителей: по идее, сейчас определяющий фактор — место проживания семьи. То есть если дом относится к гимназии территориально (а...
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