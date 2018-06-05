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Портал «Мой горад» 115.бел помог минчанам решить 130 000 проблем городского хозяйства
06.06.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня
Скриншот с сайта 115.бел
Интернет-проект «Мой Горад» 115.бел как сервис для отправки гражданами запросов повседневного текущего характера, касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства Минска, с привязкой соответствующей проблемы к карте города, начал функционировать в ноябре 2015 года. Отличительной особенностью ресурса стала возможность отслеживать статус обработки опубликованного запроса, а также анализировать результаты работы в формате «было» и «стало».
В настоящее время посредством этого интернет-ресурса решить городские и коммунальные проблемы могут жители Минска, Витебска, Кричева и Солигорска. По состоянию на 6 июня в столице принято чуть более 143 000 запросов. В Витебске принято 5300 запросов и решено 1175 проблем, в Солигорске — соответственно 454 и 117, в Кричеве — 26 и 13. Всего в проекте участвует почти 62,4 тысячи граждан.
Ранее сообщалось, что до конца 2018 года к проету должны подключиться все города с населением 100 тысяч человек и более.
В июне возможно начало внедрения единого контактного центра ЖКХ и интернет-сервиса в Бресте и Брестской области. Кроме того, ведутся переговоры по вопросам создания контакт-центров с Гомелем, Могилевом, районами Минской области, а в Гродненской области предполагается запуск сервисов во всех городах региона.
В соответствии с правилами модерации на портале «Мой горад» 115.бел, зарегистрировавшееся на ресурсе физическое лицо может оставить запрос с текстом объемом не более 200 знаков на русском или белорусском языке, сопровождаемый фотографией приемлемого качества без изображения людей. Обязательно указание конкретных фактов и адресов, по которым можно провести проверку. Как показывает практика, из-за несоблюдения правил модерации отклоняется каждый восьмой запрос.
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Скриншот с сайта 115.бел Интернет-проект «Мой Горад» 115.бел как сервис для отправки гражданами запросов повседневного текущего характера, касающихся...
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