В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дизайнер Кейт Спейд покончила с собой в Нью-Йорке По сведениям полиции, все обстоятельства смерти позволяют говорить о самоубийстве. Кейт Спейд написала предсмертную записку, но текст ее решено не...

По сведениям полиции, все обстоятельства смерти позволяют говорить о самоубийстве. Кейт Спейд написала предсмертную записку, но текст ее решено не публиковать.Дизайнер умерла на 56-м году жизни. Она является одним из основателей модного бренда Kate Spade New York. Сначала бренд выпускал сумки, а затем создал линию одежды и аксессуаров. В 2016 году Спейд основала новый бренд Frances Valentine.