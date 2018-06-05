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Житель Малориты во время прогулки с внуками нашел останки 11 человек
06.06.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня
Мужчина пришел в районный отдел внутренних дел 4 июня. Он рассказал, что, гуляя с внуками, в насыпи песка нашел костные останки. На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа с участием сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз.
- Предварительное исследование по числу черепных костей помогло установить, что на месте было захоронено 11 человек: десять мужчин и одна женщина. Обнаруженные кости отправят на медико-криминалистическую экспертизу, которая определит предположительную давность захоронения, - рассказала Татьяна Сивицкая.
На этой местности в 1940-х годах происходили боевые действия. Сейчас проводится проверка.
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Мужчина пришел в районный отдел внутренних дел 4 июня. Он рассказал, что, гуляя с внуками, в насыпи песка нашел костные останки. На место инцидента прибыла...
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