В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые назвали песню, которая может спасти жизнь Как пишет Science Alert, медики Барселонского университета провели эксперимент, в котором приняли участие 164 студента, делавшие двухминутный массаж сердца. Одна...

Как пишет Science Alert, медики Барселонского университета провели эксперимент, в котором приняли участие 164 студента, делавшие двухминутный массаж сердца. Одна группа выполняла массаж под удары метронома, участники второй группы напевали про себя Macarena, третья группа не пользовалась ничем.Лучшие результаты показали студенты, пользовавшиеся метрономом, — 91% выдерживали правильный темп в 100-120 нажатий в минуту, сообщаетНовости. Студенты, напевавшие Macarena, оказались на втором месте — 74%. В группе, где не прибегали к помощи метронома или музыки, только 21% участников смогли соблюсти правильный ритм.Поскольку использовать метроном при ЧП практически невозможно, напевание Macarena может сыграть решающую роль при реанимации человека, отмечают авторы исследования.Macarena была выпущена в 1993 году. Начав победоносное шествие с Испании, Колумбии, Мексики и Пуэрто-Рико, песня завоевала мировую популярность.В Пуэрто-Рико ее даже использовали в качестве неофициальной музыкальной темы для предвыборной кампании губернатора Педро Росселло.Также по всему миру стал популярен одноименный танец.