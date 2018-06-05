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Ученые назвали песню, которая может спасти жизнь
06.06.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня
Как пишет Science Alert, медики Барселонского университета провели эксперимент, в котором приняли участие 164 студента, делавшие двухминутный массаж сердца. Одна группа выполняла массаж под удары метронома, участники второй группы напевали про себя Macarena, третья группа не пользовалась ничем.
Лучшие результаты показали студенты, пользовавшиеся метрономом, — 91% выдерживали правильный темп в 100-120 нажатий в минуту, сообщает
Поскольку использовать метроном при ЧП практически невозможно, напевание Macarena может сыграть решающую роль при реанимации человека, отмечают авторы исследования.
Macarena была выпущена в 1993 году. Начав победоносное шествие с Испании, Колумбии, Мексики и Пуэрто-Рико, песня завоевала мировую популярность.
В Пуэрто-Рико ее даже использовали в качестве неофициальной музыкальной темы для предвыборной кампании губернатора Педро Росселло.
Также по всему миру стал популярен одноименный танец.
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Как пишет Science Alert, медики Барселонского университета провели эксперимент, в котором приняли участие 164 студента, делавшие двухминутный массаж сердца. Одна...
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