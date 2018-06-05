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Спасатели тушат чернобыльскую зону

06.06.2018 10:52 — Разное | БДГ  
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Украинские спасатели продолжают борьбу с пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. МЧС Беларуси сообщает, что радиационный фон не повысился.

Инцидент произошел еще утром 5 июня: сначала загорелась трава, потом огонь перекинулся на лес. По данным украинских спасателей, на сегодняшнее утро горят около 5 гектаров леса.

Их тушат 35 единиц техники (в том числе авиация) и 150 человек. Причины пожара пока неизвестны, хотя есть вероятность поджога: в районе пожара были найдены факелы, пишет «Спутник».

МЧС Беларуси сообщил, что радиационный фон в итоге не повысился. «5 июня по данным стационарных пунктов наблюдения радиационного мониторинга и измерительных пунктов автоматизированной системы контроля, расположенной в приграничных районах в зоне влияния ЧАЭС, радиационная обстановка стабильная», - сообщили в ведомстве, отметив, что усилен контроль в Гомельской области.

О стабильной ситуации с радиационным фоном отчитались и украинские коллеги.

 
 
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Украинские спасатели продолжают борьбу с пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. МЧС Беларуси сообщает, что радиационный фон не повысился.
 
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