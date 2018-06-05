В зоне ЧАЭС тушат отдельные очаги пожара, ситуация под контролем - ГСЧС Украины

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС (Киевская область), по состоянию на 10:00 среды, продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 5 га, открытого огня нет.

Как сообщает в среду Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины на странице в соцсети Фейсбук, ситуация в зоне ЧАЭС контролируемая.

"Открытого огня нет, наблюдается тление трех ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков", - сказано в сообщении.

К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек. Авиация ГСЧС осуществила 37 сбросов (170 тонн) воды.

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности: в Киеве радиационный фон составляет 11 мкР/час (безопасный уровень - до 30 мкР/ч). В г.Чернобыль радиационный фон составляет 32 мкР /ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч). На промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

Как сообщалось, возгорание сухой травы в зоне ЧАЭС началось 5 июня.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания.