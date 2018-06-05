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Tesla обещала выйти на целевой уровень производства Model 3 к концу месяца

06.06.2018 10:37 — Разное | Интерфакс  
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Американский производитель электромобилей Tesla Inc, скорее всего, выйдет на целевой показатель производства машин Model 3 в 5 тысяч в неделю к концу июня, заявил основатель и гендиректор компании Илон Маск на годовом собрании акционеров.

По его словам, Tesla уже продемонстрировала способность выпускать по 500 автомобилей в день, или 3,5 тыс. в неделю.

"Должен признаться, это были, пожалуй, самые мучительные, адские несколько месяцев в моей жизни, - приводит его слова MarketWatch. - Но я думаю, что мы движемся к цели".

Руководство Tesla надеется выйти на запланированные темпы производства Model 3, поскольку это позволит компании получить достаточный денежный поток, чтобы избежать необходимости привлечения нового капитала. Ранее сроки достижения целевого показателя дважды срывались из-за различных проблем.
 
 
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Американский производитель электромобилей Tesla Inc, скорее всего, выйдет на целевой показатель производства машин Model 3 в 5 тысяч в неделю к концу июня, заявил...
 
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