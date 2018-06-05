Tesla обещала выйти на целевой уровень производства Model 3 к концу месяца

Американский производитель электромобилей Tesla Inc, скорее всего, выйдет на целевой показатель производства машин Model 3 в 5 тысяч в неделю к концу июня, заявил основатель и гендиректор компании Илон Маск на годовом собрании акционеров.

По его словам, Tesla уже продемонстрировала способность выпускать по 500 автомобилей в день, или 3,5 тыс. в неделю.

"Должен признаться, это были, пожалуй, самые мучительные, адские несколько месяцев в моей жизни, - приводит его слова MarketWatch. - Но я думаю, что мы движемся к цели".